В Татарстане закрыли два аэропорта

В аэропортах Казани и Нижнекамска введены ограничения
В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на авиаперелеты. Об этом рассказали в Росавиации.
«Временные ограничения на полеты вслед за Казанью введены в аэропорту Нижнекамска», — передает сообщение Росавиации РИА Новости. Там добавили, что решение об ограничении полетов было принято с целью обеспечения безопасности. Аэропорты городов Казани и Нижнекамска в предыдущий раз были закрыты для приема и вылета рейсов 15 мая.
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