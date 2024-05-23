В Татарстане закрыли два аэропорта

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Клипарт "Самолеты". Тюмень, самолет
В аэропортах Казани и Нижнекамска введены ограничения Фото:

В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на авиаперелеты. Об этом рассказали в Росавиации.

«Временные ограничения на полеты вслед за Казанью введены в аэропорту Нижнекамска», — передает сообщение Росавиации РИА Новости. Там добавили, что решение об ограничении полетов было принято с целью обеспечения безопасности. Аэропорты городов Казани и Нижнекамска в предыдущий раз были закрыты для приема и вылета рейсов 15 мая.

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В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на авиаперелеты. Об этом рассказали в Росавиации. «Временные ограничения на полеты вслед за Казанью введены в аэропорту Нижнекамска», — передает сообщение Росавиации РИА Новости. Там добавили, что решение об ограничении полетов было принято с целью обеспечения безопасности. Аэропорты городов Казани и Нижнекамска в предыдущий раз были закрыты для приема и вылета рейсов 15 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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