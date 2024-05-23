Общество В Татарстане закрыли два аэропорта 23 мая 2024 в 14:49 Размер текста - 17 + В аэропортах Казани и Нижнекамска введены ограничения Фото: Денис Моргунов © URA.RU В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на авиаперелеты. Об этом рассказали в Росавиации. «Временные ограничения на полеты вслед за Казанью введены в аэропорту Нижнекамска», — передает сообщение Росавиации РИА Новости. Там добавили, что решение об ограничении полетов было принято с целью обеспечения безопасности. Аэропорты городов Казани и Нижнекамска в предыдущий раз были закрыты для приема и вылета рейсов 15 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на авиаперелеты. Об этом рассказали в Росавиации. «Временные ограничения на полеты вслед за Казанью введены в аэропорту Нижнекамска», — передает сообщение Росавиации РИА Новости. Там добавили, что решение об ограничении полетов было принято с целью обеспечения безопасности. Аэропорты городов Казани и Нижнекамска в предыдущий раз были закрыты для приема и вылета рейсов 15 мая. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям