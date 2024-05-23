ВСУ перебросили войска с херсонского направления на харьковское

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Украинцы перебросили войска на харьковское направление Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины приняли решение о переброске 36-й отдельной бригады морской пехоты с херсонского направления на харьковское. Об этом рассказали в силовых структурах.

«ВСУ перебросили 36 отдельную бригаду морской пехоты с херсонского на харьковское направление», — сообщили в силовых структурах, передает ТАСС. Там добавили, что это решение было вызвано сложностями, с которыми украинские войска столкнулись на фронте.

В мае Россия стала продвигаться в Харьковской области. За несколько дней были взяты десятки населенных пунктов. Почему Россия начала наступление именно сейчас, что оно значит для Украины, а также какие планы могут быть у ВС РФ в будущем — в материале URA.RU.

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Вооруженные силы Украины приняли решение о переброске 36-й отдельной бригады морской пехоты с херсонского направления на харьковское. Об этом рассказали в силовых структурах. «ВСУ перебросили 36 отдельную бригаду морской пехоты с херсонского на харьковское направление», — сообщили в силовых структурах, передает ТАСС. Там добавили, что это решение было вызвано сложностями, с которыми украинские войска столкнулись на фронте. В мае Россия стала продвигаться в Харьковской области. За несколько дней были взяты десятки населенных пунктов. Почему Россия начала наступление именно сейчас, что оно значит для Украины, а также какие планы могут быть у ВС РФ в будущем — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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