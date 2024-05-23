ВСУ перебросили войска с херсонского направления на харьковское

Вооруженные силы Украины приняли решение о переброске 36-й отдельной бригады морской пехоты с херсонского направления на харьковское. Об этом рассказали в силовых структурах.
«ВСУ перебросили 36 отдельную бригаду морской пехоты с херсонского на харьковское направление», — сообщили в силовых структурах, передает ТАСС. Там добавили, что это решение было вызвано сложностями, с которыми украинские войска столкнулись на фронте.
В мае Россия стала продвигаться в Харьковской области. За несколько дней были взяты десятки населенных пунктов. Почему Россия начала наступление именно сейчас, что оно значит для Украины, а также какие планы могут быть у ВС РФ в будущем — в материале URA.RU.
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