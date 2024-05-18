Почему Россия начала наступление в Харьковской области, и что это значит для Украины

Зеленский назвал наступление России под Харьковым первым шагом

18 мая 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

В мае Россия стала продвигаться в Харьковской области. За несколько дней были взяты десятки населенных пунктов. Наступление носит несколько целей: ослабить подразделения ВСУ на других направлениях, создать санитарную зону, а также разрушить логистику поставок. Почему Россия начала наступление именно сейчас, что оно значит для Украины, а также какие планы могут быть у ВС РФ в будущем — в материале URA.RU. Обстрелы начались перед Новым годом — 30 декабря. Они продолжились все новогодние выходные. Местные жители полторы недели передвигались по городу перебежками. С 11 января остановки общественного транспорта начали укреплять мешками с песком и бетонными блоками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял: «киевский режим не гнушается обстрелами гражданских объектов, использованием кассетных боеприпасов. Стреляет по центру города, где нет военных объектов». После 30 декабря ВСУ почти каждый день пытались ударить по Белгородской области. Обстрелы российского приграничья произошли из-за неудач ВСУ на фронте. Зимой 2024 года армия РФ освободила Авдеевку и еще несколько важных населенных пунктов на донецком направлении. Экс-разведчик, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с URA.RU отмечал, что армия Украины уже неспособна повлиять на ситуацию на поле боя. Тогда ВСУ существовали без военной помощи США. Вернуться к навигатору Россия начинает наступательную операцию в начале мая 2024 года. 6 числа под контроль перешла Котляровка. С 12 мая ВС РФ стали усиленно подавлять оборонительные рубежи ВСУ в Харьковской области, уничтожая опорники и склады. Об этом говорил командир группировки «Север» с позывным Ирбис. К 17 мая российская армия освободила 12 населенных пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что продвижение ВС РФ в Харьковской области — это только начало более масштабного наступления. Он также назвал главное преимущество РФ — страна может наносить удары любым оружием, а у Украины, в основном, осталось только западное. Вернуться к навигатору Целей у российской армии несколько. Первая — создание санитарной зоны. Она отодвинет украинские расчеты от Белгородской и других областей, которые находятся под обстрелами. Но главная задача — защитить именно Белгород, о чем говорил президент России Владимир Путин. Вторая цель — вынудить ВСУ перебросить резервы с других направлений. Это уже происходит, как говорил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. Третья цель — расширение фронта. После Харьковской области может последовать операция в Сумской области. Таким образом будет увеличена линия боевого соприкосновения, что вынудит ВСУ распределить ресурсы. Для украинской армии это крайне не выгодно — мобилизационный ресурс не бесконечный, а НАТО боится посылать свои войска из-за риска эскалации конфликта. Четвертая — разрушить логистику военных поставок. Военные будут разрушать логистику поставок оружия и припасов ВСУ, перекрывать дороги, опорные пункты, укрепрайоны, чтобы в итоге взять Харьков в окружение. Об этом с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко. Пятая цель — вынудить Украину пойти на переговоры. Об этом сообщило украинское издание «Страна». Правительство Украины стоит сейчас перед выбором, — продолжать дальше стратегию «на истощение», либо начать поиск вариантов скорейшего окончания конфликта, говорится в статье. Вернуться к навигатору Путин дал четкий ответ — у России на сегодня нет планов по взятию Харькова. Освободить населенный пункт быстро не получится. Для операции потребуется огромное количество ресурсов. Вернуться к навигатору Харьковская область находится в зоне ответственности российской группировки «Север». На технику, которая принадлежит ей, военные наносят уникальный рисунок. Он схож с руной Гунгнира. В скандинавской мифологии она обозначает копье языческого верховного бога Одина. Согласно верованию северных народов, оно всегда точно бьет в цель, пробивая лучшую защиту. Численность группировки неизвестна. Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил, что в ней находятся до 50 тысячи человек и до 400 танков. Военблогер Юрий Подоляка в своем telegram-канале отметил, что это больше, чем с украинской стороны. Вернуться к навигатору