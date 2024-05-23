Статусного свердловского силовика, у которого прошли обыски, привезли в суд. Видео

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Меру пресечения Дьякову изберут в Ленинском райсуде
Меру пресечения Дьякову изберут в Ленинском райсуде Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге проходят масштабные обыски у статусных силовиков

В Ленинский районный суд Екатеринбурга привезли начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова, сообщает корреспондент URA.RU. Здесь сегодня ему изберут меру пресечения.

«Как настроение?», — спросили у Дьякова журналисты. «А как у вас? У меня все отлично», — ответил он, улыбаясь.

Заседание закрыли по просьбе прокурора, следователя и адвоката. «Чтобы не разглашать результаты оперативно-разыскных действий и не просочились сведения, составляющие государственную и служебную тайну», — пояснил корреспондент.

Процесс проходит в закрытом режиме. Как ранее сообщало URA.RU, оперативники провели обыски у полковника 21 мая. Предположительно, интерес силовиков к персоне Дьякова связан с уголовным делом экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере. Все, что известно о громких обысках статусных силовиков, — в сюжете URA.RU.

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В Ленинский районный суд Екатеринбурга привезли начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова, сообщает корреспондент URA.RU. Здесь сегодня ему изберут меру пресечения. «Как настроение?», — спросили у Дьякова журналисты. «А как у вас? У меня все отлично», — ответил он, улыбаясь. Заседание закрыли по просьбе прокурора, следователя и адвоката. «Чтобы не разглашать результаты оперативно-разыскных действий и не просочились сведения, составляющие государственную и служебную тайну», — пояснил корреспондент. Процесс проходит в закрытом режиме. Как ранее сообщало URA.RU, оперативники провели обыски у полковника 21 мая. Предположительно, интерес силовиков к персоне Дьякова связан с уголовным делом экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере. Все, что известно о громких обысках статусных силовиков, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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