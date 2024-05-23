В Ленинский районный суд Екатеринбурга привезли начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова, сообщает корреспондент URA.RU. Здесь сегодня ему изберут меру пресечения.
«Как настроение?», — спросили у Дьякова журналисты. «А как у вас? У меня все отлично», — ответил он, улыбаясь.
Заседание закрыли по просьбе прокурора, следователя и адвоката. «Чтобы не разглашать результаты оперативно-разыскных действий и не просочились сведения, составляющие государственную и служебную тайну», — пояснил корреспондент.
Процесс проходит в закрытом режиме. Как ранее сообщало URA.RU, оперативники провели обыски у полковника 21 мая. Предположительно, интерес силовиков к персоне Дьякова связан с уголовным делом экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере. Все, что известно о громких обысках статусных силовиков, — в сюжете URA.RU.
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