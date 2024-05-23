Статусного свердловского силовика, у которого прошли обыски, привезли в суд. Видео

23 мая 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Меру пресечения Дьякову изберут в Ленинском райсуде Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге проходят масштабные обыски у статусных силовиков В Ленинский районный суд Екатеринбурга привезли начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова, сообщает корреспондент URA.RU. Здесь сегодня ему изберут меру пресечения. «Как настроение?», — спросили у Дьякова журналисты. «А как у вас? У меня все отлично», — ответил он, улыбаясь. Заседание закрыли по просьбе прокурора, следователя и адвоката. «Чтобы не разглашать результаты оперативно-разыскных действий и не просочились сведения, составляющие государственную и служебную тайну», — пояснил корреспондент. Процесс проходит в закрытом режиме. Как ранее сообщало URA.RU, оперативники провели обыски у полковника 21 мая. Предположительно, интерес силовиков к персоне Дьякова связан с уголовным делом экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере. Все, что известно о громких обысках статусных силовиков, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ленинский районный суд Екатеринбурга привезли начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова, сообщает корреспондент URA.RU. Здесь сегодня ему изберут меру пресечения. «Как настроение?», — спросили у Дьякова журналисты. «А как у вас? У меня все отлично», — ответил он, улыбаясь. Заседание закрыли по просьбе прокурора, следователя и адвоката. «Чтобы не разглашать результаты оперативно-разыскных действий и не просочились сведения, составляющие государственную и служебную тайну», — пояснил корреспондент. Процесс проходит в закрытом режиме. Как ранее сообщало URA.RU, оперативники провели обыски у полковника 21 мая. Предположительно, интерес силовиков к персоне Дьякова связан с уголовным делом экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере. Все, что известно о громких обысках статусных силовиков, — в сюжете URA.RU.