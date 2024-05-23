С карты Пермского края стерли сразу пять деревень

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Жители уехали из деревень 20 лет назад
Жители уехали из деревень 20 лет назад Фото:

Депутаты заксобрания Пермского края ликвидировали пять деревень в Карагайском округе. Из Ионино, Кайгородово, Макарово, Пирогово, Тарасово давно уехали все жители, заявил на заседании замглавы администрации Карагая Сергей Аликин. Трансляция проходила на сайте парламента.

«Представленным проектом закона предлагается упразднить фактически прекратившие существование пять населенных пунктов. Это деревни Ионино, Кайгородово, Макарово, Пирогово, Тарасово. В настоящее время в упраздняемых населенных пунктах жители отсутствуют, хозяйственная деятельность не ведется. Прошу принять в первом чтении», — отметил Аликин.

Последние жители уехали из деревень в «нулевые». Они переезжали в Карагай, Кунгур, Кудымкар, с. Нердва. Личные подсобные хозяйства не ведутся, объектов в собственности в деревнях нет. Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье ликвидировали семь деревень по заявлению самих жителей.

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Депутаты заксобрания Пермского края ликвидировали пять деревень в Карагайском округе. Из Ионино, Кайгородово, Макарово, Пирогово, Тарасово давно уехали все жители, заявил на заседании замглавы администрации Карагая Сергей Аликин. Трансляция проходила на сайте парламента. «Представленным проектом закона предлагается упразднить фактически прекратившие существование пять населенных пунктов. Это деревни Ионино, Кайгородово, Макарово, Пирогово, Тарасово. В настоящее время в упраздняемых населенных пунктах жители отсутствуют, хозяйственная деятельность не ведется. Прошу принять в первом чтении», — отметил Аликин. Последние жители уехали из деревень в «нулевые». Они переезжали в Карагай, Кунгур, Кудымкар, с. Нердва. Личные подсобные хозяйства не ведутся, объектов в собственности в деревнях нет. Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье ликвидировали семь деревень по заявлению самих жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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