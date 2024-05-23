Директор пермской школы рассказала подробности кончины коллеги

Педагог преподавала в школе №82 химию и биологию
Учитель школы №82 скончалась у себя дома накануне, 22 мая. Об этом URA.RU рассказала директор образовательного учреждения Ольга Тетерина.
«Учительница умерла у себя дома 22 мая», — рассказала Тететерина. По предварительным данным, у педагога были проблемы с легкими.
Ранее в Тelegram сообщалось о том, что в школе № 82 скончалась молодая учительница. По информации, размещенной в мессенджере, педагог преподавала в школе химию и биологию.
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