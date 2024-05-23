Сестра погибшего Далера Бобиева опасается за свою жизнь. Видео

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Судебное заседание по делу Далера Бобиева. Екатеринбург, наумов александр
Александр Наумов был опекуном и Даши, и Далера Фото:

Александра Наумова, опекуна Далера Бобиева, удалили из зала суда во время допроса Даши — это родная сестра погибшего мальчика. Об этом мужчина рассказал журналисту URA.RU.

«Меня удалили, потому что допрашивают Дашу, а она опасается за свою жизнь. Это озвучил судья», — пояснил Наумов. При этом ранее опекун переложил вину за смерть мальчика на приемную дочь.

23 июня 2023 года Вероника Наумова сообщила о пропаже приемного сына — Далера Бобиева. Несмотря на масштабные поиски, тело мальчика было найдено через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования стало известно о возможной причастности к трагедии не только Вероники, но и ее мужа Александра. Вся история о Далере — в сюжете URA.RU.

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Александра Наумова, опекуна Далера Бобиева, удалили из зала суда во время допроса Даши — это родная сестра погибшего мальчика. Об этом мужчина рассказал журналисту URA.RU. «Меня удалили, потому что допрашивают Дашу, а она опасается за свою жизнь. Это озвучил судья», — пояснил Наумов. При этом ранее опекун переложил вину за смерть мальчика на приемную дочь. 23 июня 2023 года Вероника Наумова сообщила о пропаже приемного сына — Далера Бобиева. Несмотря на масштабные поиски, тело мальчика было найдено через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования стало известно о возможной причастности к трагедии не только Вероники, но и ее мужа Александра. Вся история о Далере — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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