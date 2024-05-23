Shot: семья генерала Шамарина владеет квартирой за 12 млн и дорогим Mercedes

23 мая 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Доход семьи Шамарина с 2011 по 2018 год не превышал трех миллионов рублей. Фото: Минобороны России/https://vk.com/wall-133441491_334471 новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России На замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина официально оформлена квартира в Подольске за 12 миллионов рублей, а у жены есть Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «На Шамарина оформлена квартира площадью 82,6 квадрата в Подольске на улице Академика Доллежаля. Примерная стоимость — около 12 млн рублей. В квартире в Подмосковье прописан Шамарин и его супруга. Также во владении у жены — Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года, его примерная стоимость 13 миллионов рублей», — говорится в публикации. Новость по теме «Чистки» в Минобороны: против кого завели уголовные дела При этом РИА Новости пишет, что машина была куплена в 2022 году. На момент покупки, как сообщает агентства, она стоила более 20 миллионов рублей. Согласно официальной декларации, доход семьи Шамарина с 2011 по 2018 год не превышал трех миллионов рублей. Сам Шамарин был ранее задержан. В его квартире прошли обыски. После он был доставлен на допрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что аресты генералов в Минобороны являются последовательной работой по борьбе с коррупцией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина официально оформлена квартира в Подольске за 12 миллионов рублей, а у жены есть Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «На Шамарина оформлена квартира площадью 82,6 квадрата в Подольске на улице Академика Доллежаля. Примерная стоимость — около 12 млн рублей. В квартире в Подмосковье прописан Шамарин и его супруга. Также во владении у жены — Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года, его примерная стоимость 13 миллионов рублей», — говорится в публикации. При этом РИА Новости пишет, что машина была куплена в 2022 году. На момент покупки, как сообщает агентства, она стоила более 20 миллионов рублей. Согласно официальной декларации, доход семьи Шамарина с 2011 по 2018 год не превышал трех миллионов рублей. Сам Шамарин был ранее задержан. В его квартире прошли обыски. После он был доставлен на допрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что аресты генералов в Минобороны являются последовательной работой по борьбе с коррупцией.