Shot: семья генерала Шамарина владеет квартирой за 12 млн и дорогим Mercedes

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Вадим Шамарин. Stock
Доход семьи Шамарина с 2011 по 2018 год не превышал трех миллионов рублей. Фото:
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На замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина официально оформлена квартира в Подольске за 12 миллионов рублей, а у жены есть Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«На Шамарина оформлена квартира площадью 82,6 квадрата в Подольске на улице Академика Доллежаля. Примерная стоимость — около 12 млн рублей. В квартире в Подмосковье прописан Шамарин и его супруга. Также во владении у жены — Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года, его примерная стоимость 13 миллионов рублей», — говорится в публикации.

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При этом РИА Новости пишет, что машина была куплена в 2022 году. На момент покупки, как сообщает агентства, она стоила более 20 миллионов рублей. Согласно официальной декларации, доход семьи Шамарина с 2011 по 2018 год не превышал трех миллионов рублей.

Сам Шамарин был ранее задержан. В его квартире прошли обыски. После он был доставлен на допрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что аресты генералов в Минобороны являются последовательной работой по борьбе с коррупцией.

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На замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина официально оформлена квартира в Подольске за 12 миллионов рублей, а у жены есть Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «На Шамарина оформлена квартира площадью 82,6 квадрата в Подольске на улице Академика Доллежаля. Примерная стоимость — около 12 млн рублей. В квартире в Подмосковье прописан Шамарин и его супруга. Также во владении у жены — Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года, его примерная стоимость 13 миллионов рублей», — говорится в публикации. При этом РИА Новости пишет, что машина была куплена в 2022 году. На момент покупки, как сообщает агентства, она стоила более 20 миллионов рублей. Согласно официальной декларации, доход семьи Шамарина с 2011 по 2018 год не превышал трех миллионов рублей. Сам Шамарин был ранее задержан. В его квартире прошли обыски. После он был доставлен на допрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что аресты генералов в Минобороны являются последовательной работой по борьбе с коррупцией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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