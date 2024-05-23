Чистки в Минобороны: против кого завели уголовные дела

Задержан генерал-лейтенант Вадим Шамарин, занимавший должность начальника Главного управления связи ВС РФ и заместителя начальника Генштаба ВС РФ. Ранее были задержаны и арестованы заместитель министра обороны Тимур Иванов, начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов. О чистках в Минобороны РФ и о том, какие дела завели в отношении командующих — в материале URA.RU.
Замначальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин
Источник в правоохранительных органах сообщил о задержании Вадима Шамарина. Он добавил, что по уголовному делу о предполагаемых махинациях у генерала был проведен обыск. По результатам обыска, Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета России.
Замминистра обороны РФ Тимур Иванов
23 апреля стало известно, что задержан Тимур Иванов. Его задержали через несколько часов после заседания коллегии Минобороны РФ, начались следственные действия. Об этом сразу же доложили президенту РФ Владимиру Путину.
Выяснилось, что ФСБ в течение пяти лет собирала материалы на Иванова. Его подозревают в получении откатов в строительной сфере. В частности, один из эпизодов касается получения взяток во время создания национального центра управления Минобороны.
Защита Иванова пыталась оставить его под домашним арестом или избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Однако Московский городской суд признал арест законным и оставил постановление о заключении под стражу без изменений.
Вместе с ним фигурантами по делу проходят Сергей Бородин и Александр Фомин. Глава Минобороны России Сергей Шойгу отстранил его от должности замминистра.
Взятка, вменяемая Иванову, в общей сумме составила 1,185 млрд рублей. Суд Москвы арестовал банковские счета, активы и недвижимость экс — замминистра обороны и его близких.
Начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов
Кузнецов был задержан и арестован 13 мая по обвинению во взятке в размере 30 миллионов 500 тысяч рублей. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
По данным следствия, в 2021—2023 годах, будучи начальником Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур. Управление, которое он возглавлял, занимается вопросами защиты государственной тайны в рамках Минобороны.
За время службы он вместе с женой купил две машины, собственный участок земли площадью 1,5 тысячи квадратных метров, а также квартиру — следует из его декларации. Помимо этого, была найдена дача за 200 миллионов рублей, где были найдены 100 миллионов рублей в различной валюте.
После ареста в 235-й Гарнизонный военный суд поступила апелляционная жалоба Кузнецова на решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов
Летом 2023 года Попов сообщил о своем отстранении от должности командующего 58-й армией ЮВО после представления доклада об осложнениях в ВС России. 21 мая 2024 года его арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
Он незаконно продал две тысячи тонн металлоконструкций, они предназначались для строительства оборонительных рубежей. Ущерб по делу оценивается почти в 100 млн рублей.
Отец Попова назвал арест сына «подставой» и предположил, что против него намеренно вели игру, чтобы «убрать» из армии. Бойцы, которые знали Попова лично, не верят данному обвинению. По их словам, генерал, который часто бывал в окопах вместе с рядовыми, не мог их предать.
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