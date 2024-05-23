Бармена приговорили к 25 годам за диверсию и госизмену

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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, тюрьма, замок, скамья подсудимых, суд, клетка
Владимир Малина осужден на 25 лет, хотя прокурор требовал 28 Фото:

Бармен Владимир Малина приговорен к 25 годам колонии за диверсию на железной дороге и госизмену. Такое решение вынес Второй Западный окружной военный суд в Москве.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначить Малине наказание в виде 25 лет лишения свободы», — огласил приговор судья Тимур Жидков, его слова приводит РИА Новости. Прокурор требовал 28 лет.

Летом прошлого года Малин был арестован за поджог релейного шкафа. Изначально его обвиняли в диверсии, однако в ходе следствия было установлено, что это не единственное его преступление. В процессе расследования выяснилось, что Малина совершил еще две диверсии, готовил ряд других, обучал террористическим и диверсионным методам, участвовал в террористической организации и совершил государственную измену.

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Бармен Владимир Малина приговорен к 25 годам колонии за диверсию на железной дороге и госизмену. Такое решение вынес Второй Западный окружной военный суд в Москве. «По совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначить Малине наказание в виде 25 лет лишения свободы», — огласил приговор судья Тимур Жидков, его слова приводит РИА Новости. Прокурор требовал 28 лет. Летом прошлого года Малин был арестован за поджог релейного шкафа. Изначально его обвиняли в диверсии, однако в ходе следствия было установлено, что это не единственное его преступление. В процессе расследования выяснилось, что Малина совершил еще две диверсии, готовил ряд других, обучал террористическим и диверсионным методам, участвовал в террористической организации и совершил государственную измену.
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© Служба новостей «URA.RU»
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