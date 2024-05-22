22 мая 2024

Риэлторы в ЯНАО рассказали, в каких районах лучше всего покупаются квартиры

В Новом Уренгое чаще всего покупаются квартиры вблизи Арктического лицея
© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатели квартир в Новом Уренгое прежде всего обращают внимание на доступность детских садов, школ и ТЦ.
Покупатели квартир в Новом Уренгое прежде всего обращают внимание на доступность детских садов, школ и ТЦ. Фото:

При выборе жилья жители Ямала ориентируются на пешую доступность детских садов, школ и торговых центров, а также на удачные планировки кухонных пространств. Об особенностях вкусовых предпочтений покупателей квартир в Новом Уренгое и наиболее популярных районах города корреспонденту URA.RU рассказал специалист агентства недвижимости «Этажи».

«С точки зрения расположения района в Новом Уренгое нет «разбега» по цене, как в Москве или Санкт-Петербурге, где критична именно локация и за это готовы доплачивать покупатели. Но более востребованные районы у нас тоже есть», – говорит менеджер отдела продаж компании «Этажи» Регина Ащаулова.

Как подчеркивает собеседник агентства, в северной части Нового Уренгоя потенциальные покупатели квартир обращают внимание на старый жилой фонд районов Мирный, Советский, Восточный. Здесь потенциальные владельцы недвижимости ценят пешую доступность детских садов и школ. Наиболее популярен район, в котором находится Арктический лицей.

«Недавно появился район Славянский, в котором построен Арктический лицей. Это самая большая школа в городе с новейшими технологиями. Многие жители хотят, чтобы там обучались их дети. Также в Славянском находятся многие организации, что удобно с точки зрения пешей доступности для работников данных предприятий», – говорит Регина Ащаулова.

Менее популярен район Дружба, который находится около парка – там смешан старый и новый жилой фонд. «Хороший район, но менее востребован из-за того, что школы расположены через дорогу», – считает специалист.

В южной части Нового Уренгоя с покупательской точки зрения всегда был востребован Ленинградский проспект, но в последнее время спрос снизился. «Все из-за маленьких площадей кухни в большинстве планировок квартир – сейчас люди обращают на такие мелочи внимание и ценят комфорт», – говорит Регина Ащаулова.

Также в газовой столице Ямала пользуются спросом квартиры в районе улиц Молодежной и Интернациональной. Риэлторы отмечают также как популярный район Тундровый, который находится в шаговой доступности от ТЦ «Солнечный». Это один из самых востребованных районов с точки зрения аренды недвижимости.

Ранее URA.RU назвало топ-5 самой дорогой "вторички" в ЯНАО. Самая дорогая двухуровневая квартира с турецкой баней и сауной на Ямале продается за 33 млн рублей. Она находится рядом с микрорайоном Оптимистов в Новом Уренгое.

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При выборе жилья жители Ямала ориентируются на пешую доступность детских садов, школ и торговых центров, а также на удачные планировки кухонных пространств. Об особенностях вкусовых предпочтений покупателей квартир в Новом Уренгое и наиболее популярных районах города корреспонденту URA.RU рассказал специалист агентства недвижимости «Этажи». «С точки зрения расположения района в Новом Уренгое нет «разбега» по цене, как в Москве или Санкт-Петербурге, где критична именно локация и за это готовы доплачивать покупатели. Но более востребованные районы у нас тоже есть», – говорит менеджер отдела продаж компании «Этажи» Регина Ащаулова. Как подчеркивает собеседник агентства, в северной части Нового Уренгоя потенциальные покупатели квартир обращают внимание на старый жилой фонд районов Мирный, Советский, Восточный. Здесь потенциальные владельцы недвижимости ценят пешую доступность детских садов и школ. Наиболее популярен район, в котором находится Арктический лицей. Менее популярен район Дружба, который находится около парка – там смешан старый и новый жилой фонд. «Хороший район, но менее востребован из-за того, что школы расположены через дорогу», – считает специалист. В южной части Нового Уренгоя с покупательской точки зрения всегда был востребован Ленинградский проспект, но в последнее время спрос снизился. «Все из-за маленьких площадей кухни в большинстве планировок квартир – сейчас люди обращают на такие мелочи внимание и ценят комфорт», – говорит Регина Ащаулова. Также в газовой столице Ямала пользуются спросом квартиры в районе улиц Молодежной и Интернациональной. Риэлторы отмечают также как популярный район Тундровый, который находится в шаговой доступности от ТЦ «Солнечный». Это один из самых востребованных районов с точки зрения аренды недвижимости. Ранее URA.RU назвало топ-5 самой дорогой "вторички" в ЯНАО. Самая дорогая двухуровневая квартира с турецкой баней и сауной на Ямале продается за 33 млн рублей. Она находится рядом с микрорайоном Оптимистов в Новом Уренгое.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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