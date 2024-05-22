Риэлторы в ЯНАО рассказали, в каких районах лучше всего покупаются квартиры

При выборе жилья жители Ямала ориентируются на пешую доступность детских садов, школ и торговых центров, а также на удачные планировки кухонных пространств. Об особенностях вкусовых предпочтений покупателей квартир в Новом Уренгое и наиболее популярных районах города корреспонденту URA.RU рассказал специалист агентства недвижимости «Этажи».
«С точки зрения расположения района в Новом Уренгое нет «разбега» по цене, как в Москве или Санкт-Петербурге, где критична именно локация и за это готовы доплачивать покупатели. Но более востребованные районы у нас тоже есть», – говорит менеджер отдела продаж компании «Этажи» Регина Ащаулова.
Как подчеркивает собеседник агентства, в северной части Нового Уренгоя потенциальные покупатели квартир обращают внимание на старый жилой фонд районов Мирный, Советский, Восточный. Здесь потенциальные владельцы недвижимости ценят пешую доступность детских садов и школ. Наиболее популярен район, в котором находится Арктический лицей.
«Недавно появился район Славянский, в котором построен Арктический лицей. Это самая большая школа в городе с новейшими технологиями. Многие жители хотят, чтобы там обучались их дети. Также в Славянском находятся многие организации, что удобно с точки зрения пешей доступности для работников данных предприятий», – говорит Регина Ащаулова.
Менее популярен район Дружба, который находится около парка – там смешан старый и новый жилой фонд. «Хороший район, но менее востребован из-за того, что школы расположены через дорогу», – считает специалист.
В южной части Нового Уренгоя с покупательской точки зрения всегда был востребован Ленинградский проспект, но в последнее время спрос снизился. «Все из-за маленьких площадей кухни в большинстве планировок квартир – сейчас люди обращают на такие мелочи внимание и ценят комфорт», – говорит Регина Ащаулова.
Также в газовой столице Ямала пользуются спросом квартиры в районе улиц Молодежной и Интернациональной. Риэлторы отмечают также как популярный район Тундровый, который находится в шаговой доступности от ТЦ «Солнечный». Это один из самых востребованных районов с точки зрения аренды недвижимости.
Ранее URA.RU назвало топ-5 самой дорогой "вторички" в ЯНАО. Самая дорогая двухуровневая квартира с турецкой баней и сауной на Ямале продается за 33 млн рублей. Она находится рядом с микрорайоном Оптимистов в Новом Уренгое.
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