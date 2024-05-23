Армия и оружие Следком ходатайствует о переводе генерала Попова под домашний арест 23 мая 2024 в 18:33 Размер текста - 17 + Попова могут перевести под домашний арест Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Главное военное следственное управление СКР заявит ходатайство об изменении меры пресечения арестованному экс-командующему 58 общевойсковой армией Ивану Попову. Генерал-майор подозревается в мошенничестве. «Ходатайствуем об изменении меры пресечения бывшему командующему 58-й общевойсковой армией Ивану Попову… с заключения под стражу на домашний арест», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Ее заявление приводит telegram-канал «Следком». По ее словам, такое решение принято с учетом положительных характеристик фигуранта уголовного дела, а также «иных обстоятельств, установленных в ходе расследования». Новость по теме Критиковавшего МО РФ генерала Попова арестовали: биография военного По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката. Металл закупала военно-гражданская администрация Запорожской области. Материалы стоимостью составляет свыше 130 млн рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Ранее полковник Михаил Тимошенко указал на нестыковки в деле Попова. По его словам, «на укреплениях металлу в таких количествах делать нечего». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Главное военное следственное управление СКР заявит ходатайство об изменении меры пресечения арестованному экс-командующему 58 общевойсковой армией Ивану Попову. Генерал-майор подозревается в мошенничестве. «Ходатайствуем об изменении меры пресечения бывшему командующему 58-й общевойсковой армией Ивану Попову… с заключения под стражу на домашний арест», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Ее заявление приводит telegram-канал «Следком». По ее словам, такое решение принято с учетом положительных характеристик фигуранта уголовного дела, а также «иных обстоятельств, установленных в ходе расследования». По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката. Металл закупала военно-гражданская администрация Запорожской области. Материалы стоимостью составляет свыше 130 млн рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Ранее полковник Михаил Тимошенко указал на нестыковки в деле Попова. По его словам, «на укреплениях металлу в таких количествах делать нечего». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям