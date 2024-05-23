Следком ходатайствует о переводе генерала Попова под домашний арест

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Награждение общественных активистов в резиденции губернатора. Екатеринбург, погоны, генерал-майор
Попова могут перевести под домашний арест Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Главное военное следственное управление СКР заявит ходатайство об изменении меры пресечения арестованному экс-командующему 58 общевойсковой армией Ивану Попову. Генерал-майор подозревается в мошенничестве.

«Ходатайствуем об изменении меры пресечения бывшему командующему 58-й общевойсковой армией Ивану Попову… с заключения под стражу на домашний арест», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Ее заявление приводит telegram-канал «Следком».

По ее словам, такое решение принято с учетом положительных характеристик фигуранта уголовного дела, а также «иных обстоятельств, установленных в ходе расследования».

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По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката. Металл закупала военно-гражданская администрация Запорожской области. Материалы стоимостью составляет свыше 130 млн рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Ранее полковник Михаил Тимошенко указал на нестыковки в деле Попова. По его словам, «на укреплениях металлу в таких количествах делать нечего».

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Главное военное следственное управление СКР заявит ходатайство об изменении меры пресечения арестованному экс-командующему 58 общевойсковой армией Ивану Попову. Генерал-майор подозревается в мошенничестве. «Ходатайствуем об изменении меры пресечения бывшему командующему 58-й общевойсковой армией Ивану Попову… с заключения под стражу на домашний арест», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Ее заявление приводит telegram-канал «Следком». По ее словам, такое решение принято с учетом положительных характеристик фигуранта уголовного дела, а также «иных обстоятельств, установленных в ходе расследования». По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката. Металл закупала военно-гражданская администрация Запорожской области. Материалы стоимостью составляет свыше 130 млн рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Ранее полковник Михаил Тимошенко указал на нестыковки в деле Попова. По его словам, «на укреплениях металлу в таких количествах делать нечего».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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