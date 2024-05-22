Полковник в отставке указал на нестыковку в деле генерала Попова

22 мая 2024 в 23:05 Размер текста - 17 +

Тимошенко удивился, как вывоз металла, который осуществил Попов мог остаться незамеченным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Обвинения против бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова в мошенничестве с двумя тысячами тонн металла вызывают сомнения, сообщил полковник в отставке Михаил Тимошенко. Неясно, для чего могло потребоваться такое количество металла. «Может, этот металл вообще не был запланирован? Потому что на укреплениях металлу в таких количествах делать нечего. Если это железная арматура, то ее надо заливать бетоном», — передает NEWS.ru слова Тимошенко. Он также указал на успешное строительство укреплений на запорожском направлении, которые как раз заливали бетоном. Тимошенко подчеркнул сложность незамеченного вывоза такого объема металла, учитывая необходимость большого количества грузовиков и персонала для погрузки. Он выразил удивление, как такая афера могла остаться незамеченной. Иван Попов был арестован 21 мая 235-м гарнизонным военным судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Он незаконно продал две тысячи тонн металлоконструкций, они предназначались для строительства оборонительных рубежей. Ущерб по делу оценивается почти в 100 млн рублей. Отец Попова назвал арест сына «подставой» и предположил, что против него намеренно вели игру, чтобы «убрать» из армии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвинения против бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова в мошенничестве с двумя тысячами тонн металла вызывают сомнения, сообщил полковник в отставке Михаил Тимошенко. Неясно, для чего могло потребоваться такое количество металла. «Может, этот металл вообще не был запланирован? Потому что на укреплениях металлу в таких количествах делать нечего. Если это железная арматура, то ее надо заливать бетоном», — передает NEWS.ru слова Тимошенко. Он также указал на успешное строительство укреплений на запорожском направлении, которые как раз заливали бетоном. Тимошенко подчеркнул сложность незамеченного вывоза такого объема металла, учитывая необходимость большого количества грузовиков и персонала для погрузки. Он выразил удивление, как такая афера могла остаться незамеченной. Иван Попов был арестован 21 мая 235-м гарнизонным военным судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Он незаконно продал две тысячи тонн металлоконструкций, они предназначались для строительства оборонительных рубежей. Ущерб по делу оценивается почти в 100 млн рублей. Отец Попова назвал арест сына «подставой» и предположил, что против него намеренно вели игру, чтобы «убрать» из армии.