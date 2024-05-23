В Челябинскую область придут летнее тепло и дожди. Скрин

23 мая 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

После похолодания и минусовых температур в регион придет тепло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После затяжного похолодания и даже снегопадов в Челябинскую область придет практически летнее тепло. К 26 мая воздухе прогреется уже до 27 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре. «Еще в ночь на субботу, 25 мая, в некоторых районах региона температура будет опускаться до минус 5 градусов. Но днем потеплеет до 19 градусов, а следующая ночь уже будет гораздо теплее — до 12 градусов. День же 26 мая в Челябинской области и вовсе будет практически летним — столбики термометров поднимутся до 24 градусов», — пояснили в ЦГМС. Ранее в областном гидрометцентре челябинские синоптики сообщили, в ночь на 24 мая в горах и низинах похолодает до минус 5 градусов. В других местах температура опустится до нуля. Такая погода сохранится и ночью 25 мая. Скрин: сайт челябинского ЦГМС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После затяжного похолодания и даже снегопадов в Челябинскую область придет практически летнее тепло. К 26 мая воздухе прогреется уже до 27 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре. «Еще в ночь на субботу, 25 мая, в некоторых районах региона температура будет опускаться до минус 5 градусов. Но днем потеплеет до 19 градусов, а следующая ночь уже будет гораздо теплее — до 12 градусов. День же 26 мая в Челябинской области и вовсе будет практически летним — столбики термометров поднимутся до 24 градусов», — пояснили в ЦГМС. Ранее в областном гидрометцентре челябинские синоптики сообщили, в ночь на 24 мая в горах и низинах похолодает до минус 5 градусов. В других местах температура опустится до нуля. Такая погода сохранится и ночью 25 мая.