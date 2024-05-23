В Челябинскую область придут летнее тепло и дожди. Скрин

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Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, аллея, погода, флаг россии
После похолодания и минусовых температур в регион придет тепло Фото:

После затяжного похолодания и даже снегопадов в Челябинскую область придет практически летнее тепло. К 26 мая воздухе прогреется уже до 27 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.

«Еще в ночь на субботу, 25 мая, в некоторых районах региона температура будет опускаться до минус 5 градусов. Но днем потеплеет до 19 градусов, а следующая ночь уже будет гораздо теплее — до 12 градусов. День же 26 мая в Челябинской области и вовсе будет практически летним — столбики термометров поднимутся до 24 градусов», — пояснили в ЦГМС.

Ранее в областном гидрометцентре челябинские синоптики сообщили, в ночь на 24 мая в горах и низинах похолодает до минус 5 градусов. В других местах температура опустится до нуля. Такая погода сохранится и ночью 25 мая.

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После затяжного похолодания и даже снегопадов в Челябинскую область придет практически летнее тепло. К 26 мая воздухе прогреется уже до 27 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре. «Еще в ночь на субботу, 25 мая, в некоторых районах региона температура будет опускаться до минус 5 градусов. Но днем потеплеет до 19 градусов, а следующая ночь уже будет гораздо теплее — до 12 градусов. День же 26 мая в Челябинской области и вовсе будет практически летним — столбики термометров поднимутся до 24 градусов», — пояснили в ЦГМС. Ранее в областном гидрометцентре челябинские синоптики сообщили, в ночь на 24 мая в горах и низинах похолодает до минус 5 градусов. В других местах температура опустится до нуля. Такая погода сохранится и ночью 25 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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