В центре Ханты-Мансийска сносят памятник

В центре Ханты-Мансийска на площади музея геологии начали сносить памятник первопроходцам «Кристалл». Об этом URA.RU сообщил местный житель на условиях анонимности.
«Вчера начались работы. Там экскаватор долбит этот памятник, и грузовиками мусор вывозят. Если приехать, то увидите сами, что его до сих пор еще сносят», — сообщил собеседник.
Памятник первопроходцам был установлен в 2002 году к 50-летию открытия Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Три года назад монумент был признан аварийным. «В 2021 году конструкцию обследовали специалисты. Долгие годы эксплуатации и северные погодные условия сделали своё дело. Подготовлено заключение о невозможности ее использования по назначению», — указано на странице музея «ВКонтакте».
Музей планирует в ближайшее время начать конкурс на новый дизайн-проект, который заменит «Кристалл». Новый монумент должен вписываться в современный облик города.
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