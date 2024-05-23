Песков высказался о желании Киева получить разрешение на удары по России

Песков: никакое вооружение Запада не способно изменить ход СВО

23 мая 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что последствия использования Украиной западного оружия утяжелят участь народа страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооружение Запада, которое хочет использовать Украина для атак по территории России, не сможет изменить ход СВО. Оно только утяжелит участь украинского народа. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о воинственных заявлениях США по разрешению Киеву использовать вооружение. «Ну, очевидно, сейчас уже для всех специалистов становится очевидно, что никакие вооружения не способны каким-то образом переломить ход событий в зоне СВО», — заявил Песков в интервью. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста. Пресс-секретарь президента отметил, что западное оружие только утяжелит участь народа Украины. Он также назвал позицию Киева по применению вооружения безответственной и опасной своими последствиями. РФ продолжит спецоперацию, пока не будут достигнуты поставленные цели, заявил Песков. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон готов приступить к обсуждению с Украиной применение американского оружия для ударов в глубине территорий России. Он отметил, что США стремятся к тому, чтобы Киев никогда ни в чем не нуждался. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооружение Запада, которое хочет использовать Украина для атак по территории России, не сможет изменить ход СВО. Оно только утяжелит участь украинского народа. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о воинственных заявлениях США по разрешению Киеву использовать вооружение. «Ну, очевидно, сейчас уже для всех специалистов становится очевидно, что никакие вооружения не способны каким-то образом переломить ход событий в зоне СВО», — заявил Песков в интервью. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста. Пресс-секретарь президента отметил, что западное оружие только утяжелит участь народа Украины. Он также назвал позицию Киева по применению вооружения безответственной и опасной своими последствиями. РФ продолжит спецоперацию, пока не будут достигнуты поставленные цели, заявил Песков. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон готов приступить к обсуждению с Украиной применение американского оружия для ударов в глубине территорий России. Он отметил, что США стремятся к тому, чтобы Киев никогда ни в чем не нуждался.