Блинкен заявил о готовности США обсуждать с Украиной удары в глубине России

Вашингтон готов приступить к обсуждению с Киевом возможности применения американского оружия для нанесения ударов в глубине территории РФ. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы стремимся к тому, чтобы Украина имела то, что ей нужно, когда ей это нужно, и могла эффективно использовать. <…> Мы всегда открыты для того, чтобы выслушать наших партнеров и сделать все необходимое», — подчеркнул Энтони Блинкен в ответ на вопрос о ракетных ударах вглубь РФ. Его цитирует ТАСС.
Ранее Блинкен заявлял, что Киев должен сам решать, наносить ли удары по территориям России, пишет RT. В данный момент группа американских законодателей требует от администрации США разрешить Украине наносить удары по России с применением американского оружия. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что эскалация напряженности в мире потенциально опасна.
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