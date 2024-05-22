22 мая 2024

Блинкен заявил о готовности США обсуждать с Украиной удары в глубине России

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У Киева есть вооружение, которым он может ударить по РФ, заявил Блинкен Фото:
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Вашингтон готов приступить к обсуждению с Киевом возможности применения американского оружия для нанесения ударов в глубине территории РФ. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы стремимся к тому, чтобы Украина имела то, что ей нужно, когда ей это нужно, и могла эффективно использовать. <…> Мы всегда открыты для того, чтобы выслушать наших партнеров и сделать все необходимое», — подчеркнул Энтони Блинкен в ответ на вопрос о ракетных ударах вглубь РФ. Его цитирует ТАСС.

Ранее Блинкен заявлял, что Киев должен сам решать, наносить ли удары по территориям России, пишет RT. В данный момент группа американских законодателей требует от администрации США разрешить Украине наносить удары по России с применением американского оружия. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что эскалация напряженности в мире потенциально опасна.

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Вашингтон готов приступить к обсуждению с Киевом возможности применения американского оружия для нанесения ударов в глубине территории РФ. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы стремимся к тому, чтобы Украина имела то, что ей нужно, когда ей это нужно, и могла эффективно использовать. <…> Мы всегда открыты для того, чтобы выслушать наших партнеров и сделать все необходимое», — подчеркнул Энтони Блинкен в ответ на вопрос о ракетных ударах вглубь РФ. Его цитирует ТАСС. Ранее Блинкен заявлял, что Киев должен сам решать, наносить ли удары по территориям России, пишет RT. В данный момент группа американских законодателей требует от администрации США разрешить Украине наносить удары по России с применением американского оружия. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что эскалация напряженности в мире потенциально опасна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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