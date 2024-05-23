Самые дешевые коттеджи для посуточной аренды находятся в центре Челябинска

Самый недорогой коттедж расположен в Центральном районе Челябинска, его можно арендовать за две тысячи рублей в сутки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самые дешевые коттеджи для посуточной аренды находятся в Центральном районе Челябинска, а квартиры — в Советском и Металлургическом районах. Их площадь составляет от 65 до 95 квадратных метров. При этом самые доступные квартиры имеют планировку студии, их можно арендовать по цене 1,3 тысяч рублей в сутки, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».

«На первом месте в рейтинге самых дешевых домов и квартир в Челябинске коттедж, расположенный в Центральном районе с баней на живых дровах, бассейном и большим залом с качелями, светомузыкой, подсветкой и музыкальным центром, его можно снять за две тысячи рублей. Площадь дома составляет 95 квадратных метров, он расположен на участке четыре сотки», — сообщили в пресс-службе.

На второй строчке рейтинга находится загородный коттедж, расположенный в Сосновском районе Челябинска. Дом площадью 65 квадратных метров расположен на участке в 15 соток. Там за сутки просят 3,5 тысячи рублей. Дом в сосново-березовом бору оборудован всем для отличного отдыха, включая мангал и беседку. Также гостям предоставляется баня на три часа, а рядом есть продуктовый магазин и аптека.

На третьем месте в рейтинге — коттедж площадью 65 квадратных метров, расположенный в центральной части города Челябинска. Его стоимость составляет четыре тысячи рублей за сутки. В коттедже — баня на дровах, теплый пол и мангальная зона под навесом. Внутренне убранство дома полностью оборудовано для хорошего времяпровождения.

Самые недорогие квартиры посуточно сдаются в Советском и Металлургическом районах. Самая дешевая квартиры имеет площадь лишь 16 квадратных метров, она сдается за 1 300 рублей. Квартира-студия в новом доме имеет все необходимое для комфортного проживания. Рядом со студией располагается сосновый бор, городской пляж, областная больница, детская и взрослая, медакадемия. Еще две квартиры сдаются в Металлургическом районе за 1 800 рублей и за 2 000 рублей. Их площадь составляет 34 квадратных метра и 38 квадратных метров. В квартирах имеется все необходимое, а одна из них находится недалеко от челябинского аэропорта.

На первом месте в рейтинге самых дешевых домов и квартир в Челябинске коттедж, расположенный в Центральном районе с баней на живых дровах, бассейном и большим залом с качелями, светомузыкой, подсветкой и музыкальным центром, его можно снять за две тысячи рублей Фото: пресс-служба «Авито Путешествие»

На второй строчке рейтинга находится загородный коттедж, расположенный в Сосновском районе Челябинска Фото: пресс-служба «Авито Путешествие»