В продукции «Жизньмарта» нашли кишечную палочку

Уральские санврачи нашли кишечную палочку в пробах готовой продукции из сети магазинов «Жизньмарт». Результаты исследования публикует свердловский Роспотребнадзор.
«Лабораторные исследования проб готовой продукции, взятых в магазинах „Жизньмарт“, показали наличие в ряде проб бактерий группы кишечной палочки», — говорится в сообщении. Информация приведена на официальном сайте.
В смывах с инвентаря, которые взяли у ряда производителей продукции, тоже обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Предпринимателей, производителей поставляющих продукцию в магазины «Жизньмарт» обязали следить за контролем качества дезобработки и провести дезинфекцию помещений.
URA.RU рассказывало о массовой вспышке отравлений в Екатеринбурге. Среди пострадавших — клиенты магазинов «Жизньмарт». Самое важное по теме — в сюжете URA.RU.
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