В продукции «Жизньмарта» нашли кишечную палочку

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Открытие музея-магазина ЖизньМарт. Екатеринбург, жизньмарт
В смывах с инвентаря также обнаружена кишечная палочка Фото:
новость из сюжета
Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

Уральские санврачи нашли кишечную палочку в пробах готовой продукции из сети магазинов «Жизньмарт». Результаты исследования публикует свердловский Роспотребнадзор.

«Лабораторные исследования проб готовой продукции, взятых в магазинах „Жизньмарт“, показали наличие в ряде проб бактерий группы кишечной палочки», — говорится в сообщении. Информация приведена на официальном сайте.

В смывах с инвентаря, которые взяли у ряда производителей продукции, тоже обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Предпринимателей, производителей поставляющих продукцию в магазины «Жизньмарт» обязали следить за контролем качества дезобработки и провести дезинфекцию помещений.

URA.RU рассказывало о массовой вспышке отравлений в Екатеринбурге. Среди пострадавших — клиенты магазинов «Жизньмарт». Самое важное по теме — в сюжете URA.RU.

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Уральские санврачи нашли кишечную палочку в пробах готовой продукции из сети магазинов «Жизньмарт». Результаты исследования публикует свердловский Роспотребнадзор. «Лабораторные исследования проб готовой продукции, взятых в магазинах „Жизньмарт“, показали наличие в ряде проб бактерий группы кишечной палочки», — говорится в сообщении. Информация приведена на официальном сайте. В смывах с инвентаря, которые взяли у ряда производителей продукции, тоже обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Предпринимателей, производителей поставляющих продукцию в магазины «Жизньмарт» обязали следить за контролем качества дезобработки и провести дезинфекцию помещений. URA.RU рассказывало о массовой вспышке отравлений в Екатеринбурге. Среди пострадавших — клиенты магазинов «Жизньмарт». Самое важное по теме — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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