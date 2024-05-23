Соединенные Штаты готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине в размере 275 миллонов долларов. От этом сообщает Associated Press.
«В пятницу, 24 мая, США объявят о дополнительной военной помощи Украине на фоне сдерживания Киевом наступления российских войск в Харьковской области», — пишет агентство со ссылкой на два источника. В пакет общей стоимостью 275 млн долларов войдут артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров и боеприпасы для HIMARS.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никакое вооружение Запада не сможет переломить ход событий в зоне СВО. В настоящее время военнослужащие группировки «Север» заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области, успешно ломая оборону противника.
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Соединенные Штаты готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине в размере 275 миллонов долларов. От этом сообщает Associated Press. «В пятницу, 24 мая, США объявят о дополнительной военной помощи Украине на фоне сдерживания Киевом наступления российских войск в Харьковской области», — пишет агентство со ссылкой на два источника. В пакет общей стоимостью 275 млн долларов войдут артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров и боеприпасы для HIMARS. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никакое вооружение Запада не сможет переломить ход событий в зоне СВО. В настоящее время военнослужащие группировки «Север» заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области, успешно ломая оборону противника.