AP: США готовят Украине новый пакет помощи на 275 млн долларов

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США пообещали Киеву новый пакет помощи Фото:
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Соединенные Штаты готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине в размере 275 миллонов долларов. От этом сообщает Associated Press.

«В пятницу, 24 мая, США объявят о дополнительной военной помощи Украине на фоне сдерживания Киевом наступления российских войск в Харьковской области», — пишет агентство со ссылкой на два источника. В пакет общей стоимостью 275 млн долларов войдут артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров и боеприпасы для HIMARS.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никакое вооружение Запада не сможет переломить ход событий в зоне СВО. В настоящее время военнослужащие группировки «Север» заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области, успешно ломая оборону противника.

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Соединенные Штаты готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине в размере 275 миллонов долларов. От этом сообщает Associated Press. «В пятницу, 24 мая, США объявят о дополнительной военной помощи Украине на фоне сдерживания Киевом наступления российских войск в Харьковской области», — пишет агентство со ссылкой на два источника. В пакет общей стоимостью 275 млн долларов войдут артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров и боеприпасы для HIMARS. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никакое вооружение Запада не сможет переломить ход событий в зоне СВО. В настоящее время военнослужащие группировки «Север» заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области, успешно ломая оборону противника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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