AP: США готовят Украине новый пакет помощи на 275 млн долларов

23 мая 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

США пообещали Киеву новый пакет помощи Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине в размере 275 миллонов долларов. От этом сообщает Associated Press. «В пятницу, 24 мая, США объявят о дополнительной военной помощи Украине на фоне сдерживания Киевом наступления российских войск в Харьковской области», — пишет агентство со ссылкой на два источника. В пакет общей стоимостью 275 млн долларов войдут артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров и боеприпасы для HIMARS. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никакое вооружение Запада не сможет переломить ход событий в зоне СВО. В настоящее время военнослужащие группировки «Север» заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области, успешно ломая оборону противника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине в размере 275 миллонов долларов. От этом сообщает Associated Press. «В пятницу, 24 мая, США объявят о дополнительной военной помощи Украине на фоне сдерживания Киевом наступления российских войск в Харьковской области», — пишет агентство со ссылкой на два источника. В пакет общей стоимостью 275 млн долларов войдут артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров и боеприпасы для HIMARS. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никакое вооружение Запада не сможет переломить ход событий в зоне СВО. В настоящее время военнослужащие группировки «Север» заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области, успешно ломая оборону противника.