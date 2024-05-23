В ХМАО искусственный интеллект будет следить за водителями общественного транспорта

Власти ХМАО намерены оснастить общественный транспорт искусственным интеллектом
© Служба новостей «URA.RU»
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ИИ будет следить за безопасностью движения
ИИ будет следить за безопасностью движения Фото:

Власти ХМАО планируют оснастить пассажирские автобусы искусственным интеллектом, который будет следить за безопасностью движения и за состоянием водителя, а в случае необходимости будить его. Информация об этом была опубликована в tg-канале окружного департамента дорожного хозяйства.

«Есть ряд наработок уже на рынке. То есть это и камеры, которые фиксируют положение водителя, взгляд водителя, положение рук и тела. Они позволят оповещать его. Сделать сигнал, который его отвлечет, чтоб он не уснул за рулем. Есть и другие устройства», — цитируют в канале слова заместителя директора департамента дорожного хозяйства Андрея Середнева.

При этом на обустройство автобусов ИИ не потребуется много средств. А новые технологии помогут не только следить за безопасностью, но и точно посчитать пассажиропоток, что позволит усовершенствовать транспортную схему. «Новшества не требуют гигантских вложений — видеокамерами оснащены почти все новые модификации автобусов, необходимо лишь приобрести программное обеспечение для эффективной обработки данных», — сказано в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что на экзаменах за школьниками ХМАО будет следить искусственный интеллект. Шесть тысяч камер видеонаблюдения со встроенной технологией искусственного интеллекта будут следить за выпускниками.

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Власти ХМАО планируют оснастить пассажирские автобусы искусственным интеллектом, который будет следить за безопасностью движения и за состоянием водителя, а в случае необходимости будить его. Информация об этом была опубликована в tg-канале окружного департамента дорожного хозяйства. «Есть ряд наработок уже на рынке. То есть это и камеры, которые фиксируют положение водителя, взгляд водителя, положение рук и тела. Они позволят оповещать его. Сделать сигнал, который его отвлечет, чтоб он не уснул за рулем. Есть и другие устройства», — цитируют в канале слова заместителя директора департамента дорожного хозяйства Андрея Середнева. При этом на обустройство автобусов ИИ не потребуется много средств. А новые технологии помогут не только следить за безопасностью, но и точно посчитать пассажиропоток, что позволит усовершенствовать транспортную схему. «Новшества не требуют гигантских вложений — видеокамерами оснащены почти все новые модификации автобусов, необходимо лишь приобрести программное обеспечение для эффективной обработки данных», — сказано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что на экзаменах за школьниками ХМАО будет следить искусственный интеллект. Шесть тысяч камер видеонаблюдения со встроенной технологией искусственного интеллекта будут следить за выпускниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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