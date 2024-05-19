19 мая 2024
18 мая 2024

На экзаменах за школьниками ХМАО будет следить искусственный интеллект

© Служба новостей «URA.RU»
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Более 6 тысяч камер видеонаблюдения будут следить за школьниками из Югры на ОГЭ и ЕГЭ
Более 6 тысяч камер видеонаблюдения будут следить за школьниками из Югры на ОГЭ и ЕГЭ Фото:

В ХМАО за школьниками, сдающими ОГЭ и ЕГЭ, будут следить 6 тысяч камер видеонаблюдения со встроенной технологией искусственного интеллекта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе провайдера "Ростелеком".

«"Ростелеком" оборудовал системой видеонаблюдения все аудитории для сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Югре. Специалисты провайдера задействуют 6 070 цифровых камер, смонтированных в 3 035 аудиториях. Все устройства работают на базе технологий искусственного интеллекта", — сообщили в пресс-службе провайдера. 

Онлайн-трансляцию будут вести из 282 образовательных учреждений региона. Видеокамеры будут снимать участников ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. По словам главы департамента образования ХМАО Алексея Дренина, кроме умных камер за ходом экзаменов будут смотреть 900 общественных наблюдателей. Всего с 21 мая по 5 июля ОГЭ сдадут 21 338 девятиклассников, а ЕГЭ — более 9 110 выпускников. 

Технология специального анализа поведения учеников способна дать информацию о нарушениях на ОГЭ и ЕГЭ. "При обнаружении сомнительной активности система подаст сигнал и автоматически отметит нарушение. Затем запись с нужной минуты поступит на проверку наблюдателю, а после — на утверждение модератору", — пояснили в "Ростелеком". Эксперты утверждают, что, благодаря контролю нейросети, процесс сдачи экзаменов становится прозрачнее, а количество онлайн-наблюдателей значительно снижается.

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В ХМАО за школьниками, сдающими ОГЭ и ЕГЭ, будут следить 6 тысяч камер видеонаблюдения со встроенной технологией искусственного интеллекта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе провайдера "Ростелеком". «"Ростелеком" оборудовал системой видеонаблюдения все аудитории для сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Югре. Специалисты провайдера задействуют 6 070 цифровых камер, смонтированных в 3 035 аудиториях. Все устройства работают на базе технологий искусственного интеллекта", — сообщили в пресс-службе провайдера.  Онлайн-трансляцию будут вести из 282 образовательных учреждений региона. Видеокамеры будут снимать участников ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. По словам главы департамента образования ХМАО Алексея Дренина, кроме умных камер за ходом экзаменов будут смотреть 900 общественных наблюдателей. Всего с 21 мая по 5 июля ОГЭ сдадут 21 338 девятиклассников, а ЕГЭ — более 9 110 выпускников.  Технология специального анализа поведения учеников способна дать информацию о нарушениях на ОГЭ и ЕГЭ. "При обнаружении сомнительной активности система подаст сигнал и автоматически отметит нарушение. Затем запись с нужной минуты поступит на проверку наблюдателю, а после — на утверждение модератору", — пояснили в "Ростелеком". Эксперты утверждают, что, благодаря контролю нейросети, процесс сдачи экзаменов становится прозрачнее, а количество онлайн-наблюдателей значительно снижается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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