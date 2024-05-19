На экзаменах за школьниками ХМАО будет следить искусственный интеллект

В ХМАО за школьниками, сдающими ОГЭ и ЕГЭ, будут следить 6 тысяч камер видеонаблюдения со встроенной технологией искусственного интеллекта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе провайдера "Ростелеком".
«"Ростелеком" оборудовал системой видеонаблюдения все аудитории для сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Югре. Специалисты провайдера задействуют 6 070 цифровых камер, смонтированных в 3 035 аудиториях. Все устройства работают на базе технологий искусственного интеллекта", — сообщили в пресс-службе провайдера.
Онлайн-трансляцию будут вести из 282 образовательных учреждений региона. Видеокамеры будут снимать участников ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. По словам главы департамента образования ХМАО Алексея Дренина, кроме умных камер за ходом экзаменов будут смотреть 900 общественных наблюдателей. Всего с 21 мая по 5 июля ОГЭ сдадут 21 338 девятиклассников, а ЕГЭ — более 9 110 выпускников.
Технология специального анализа поведения учеников способна дать информацию о нарушениях на ОГЭ и ЕГЭ. "При обнаружении сомнительной активности система подаст сигнал и автоматически отметит нарушение. Затем запись с нужной минуты поступит на проверку наблюдателю, а после — на утверждение модератору", — пояснили в "Ростелеком". Эксперты утверждают, что, благодаря контролю нейросети, процесс сдачи экзаменов становится прозрачнее, а количество онлайн-наблюдателей значительно снижается.
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