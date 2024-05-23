Рогов: командующий 20-й армией Ахмедов снят с должности

23 мая 2024 в 21:13 Размер текста - 17 +

Командующего 20-й армией Ахмедова сняли с должности, пишет Рогов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Командующий 20-й армии генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов снят с должности. Об этом сообщает председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. «Со своей должности снят командующий 20-й Армии Сухраб Ахмедов», — пишет Рогов в своем telegram-канале . Он добавил, что на данный момент Ахмедова только вывели в распоряжение, однако, согласно некоторым источникам, ситуация развивается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командующий 20-й армии генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов снят с должности. Об этом сообщает председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. «Со своей должности снят командующий 20-й Армии Сухраб Ахмедов», — пишет Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что на данный момент Ахмедова только вывели в распоряжение, однако, согласно некоторым источникам, ситуация развивается.