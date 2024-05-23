Рогов: командующий 20-й армией Ахмедов снят с должности

Командующий 20-й армии генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов снят с должности. Об этом сообщает председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
«Со своей должности снят командующий 20-й Армии Сухраб Ахмедов», — пишет Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что на данный момент Ахмедова только вывели в распоряжение, однако, согласно некоторым источникам, ситуация развивается.
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Командующий 20-й армии генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов снят с должности. Об этом сообщает председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. «Со своей должности снят командующий 20-й Армии Сухраб Ахмедов», — пишет Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что на данный момент Ахмедова только вывели в распоряжение, однако, согласно некоторым источникам, ситуация развивается.