Что известно об генерале Ахмедове, которого сняли с должности командующего 20-й армии

Со своего поста снят командующий 20-й армией генерал Ахмедов

23 мая 2024 в 21:59 Размер текста - 17 +

Ахмедов, которого сняли с поста командующего 20-й армии, дважды за 2023 год обновил генеральские погоны Фото: Минэкономразвития РД https://vk.com/wall-99630913_5519 Командующего 20-й армии генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова сняли с поста. Его только вывели в распоряжение, но, по информации некоторых источников, ситуация на данный момент развивается. URA.RU приводит биографию Ахмедова. Юные годы Ахмедова Сухраб Ахмедов родился 23 декабря 1974 года в городе Грозный, Чечено-Ингушская АССР. Его отец, Султан Исмаилович, служил полковником и ушел в отставку, а мать, Анисат Гасан-Гусейновна, была учителем английского языка. После окончания Новосибирского высшего командного общевойскового училища в 1996 году, Ахмедов начал службу в Новосибирске. Его военная карьера продолжилась в различных городах, включая Буйнакск, Батуми и Олейск. В 2005 году он завершил обучение в Военную академию имени М. В. Фрунзе в Москве. Командные должности Ахмедов занимал пост командира полка 36 гвардейской отдельной мотострелковой бригады в городе Борзя Забайкальского края. С 2009 года он стал командиром 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты и занимал руководящие должности, включая заместителя начальника береговых войск Тихоокеанского флота. В течение 2023 года Сухраб Ахмедов получил повышение в воинском звании дважды. В феврале он был повышен до звания генерал-майора, а к декабрю достиг звания генерал-лейтенанта. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте правовых актов. Также с 2022 года Сухраб Ахмедов активно участвует в СВО. В декабре того же года он был назначен командующим 20-й армией Западного военного округа. Однако 23 мая 2024 года Ахмедова сняли с этой должности. На данный момент его вывели в распоряжение, но источники утверждают, что дело развивается. Воинская карьера отца Сухраба Ахмедова Султан Исмаилович Ахмедов, отец Сухраба Ахмедова, родился в 1952 году в селе Палисма Лакского района. Он завершил среднее образование в 1969 году в городе Грозный. В 1973 году Султан окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза А.И. Еременко. После учебы Султан Ахмедов служил командиром взвода в 42-й гвардейской мотострелковой дивизии в Грозном, а затем стал командиром роты в 9-й мотострелковой дивизии в Майкопе, где и дослужился до начальника штаба и командира батальона. С 1983 по 1986 годы Султан Исмаилович обучался в Военной академии имени М.В. Фрунзе в Москве. После академии он занимал различные руководящие должности в Сибирском военном округе, в том числе в Томске и Новосибирске. Однако в 2003 году Султан Ахмедов был уволен в запас с воинским званием полковника. Личная жизнь Сухраб Ахмедов женат на Маргарите Владимировне. Они воспитывают двух дочерей и сына. Награды Оба поколения семьи Ахмедовых отличились высокими достижениями в службе. Сухраб Ахмедов награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II степени. Также и его отец был удостоен этого ордена и ряда медалей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командующего 20-й армии генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова сняли с поста. Его только вывели в распоряжение, но, по информации некоторых источников, ситуация на данный момент развивается. URA.RU приводит биографию Ахмедова. Сухраб Ахмедов родился 23 декабря 1974 года в городе Грозный, Чечено-Ингушская АССР. Его отец, Султан Исмаилович, служил полковником и ушел в отставку, а мать, Анисат Гасан-Гусейновна, была учителем английского языка. После окончания Новосибирского высшего командного общевойскового училища в 1996 году, Ахмедов начал службу в Новосибирске. Его военная карьера продолжилась в различных городах, включая Буйнакск, Батуми и Олейск. В 2005 году он завершил обучение в Военную академию имени М. В. Фрунзе в Москве. Ахмедов занимал пост командира полка 36 гвардейской отдельной мотострелковой бригады в городе Борзя Забайкальского края. С 2009 года он стал командиром 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты и занимал руководящие должности, включая заместителя начальника береговых войск Тихоокеанского флота. В течение 2023 года Сухраб Ахмедов получил повышение в воинском звании дважды. В феврале он был повышен до звания генерал-майора, а к декабрю достиг звания генерал-лейтенанта. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте правовых актов. Также с 2022 года Сухраб Ахмедов активно участвует в СВО. В декабре того же года он был назначен командующим 20-й армией Западного военного округа. Однако 23 мая 2024 года Ахмедова сняли с этой должности. На данный момент его вывели в распоряжение, но источники утверждают, что дело развивается. Султан Исмаилович Ахмедов, отец Сухраба Ахмедова, родился в 1952 году в селе Палисма Лакского района. Он завершил среднее образование в 1969 году в городе Грозный. В 1973 году Султан окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза А.И. Еременко. После учебы Султан Ахмедов служил командиром взвода в 42-й гвардейской мотострелковой дивизии в Грозном, а затем стал командиром роты в 9-й мотострелковой дивизии в Майкопе, где и дослужился до начальника штаба и командира батальона. С 1983 по 1986 годы Султан Исмаилович обучался в Военной академии имени М.В. Фрунзе в Москве. После академии он занимал различные руководящие должности в Сибирском военном округе, в том числе в Томске и Новосибирске. Однако в 2003 году Султан Ахмедов был уволен в запас с воинским званием полковника. Сухраб Ахмедов женат на Маргарите Владимировне. Они воспитывают двух дочерей и сына. Оба поколения семьи Ахмедовых отличились высокими достижениями в службе. Сухраб Ахмедов награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II степени. Также и его отец был удостоен этого ордена и ряда медалей.