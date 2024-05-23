Что известно об генерале Ахмедове, которого сняли с должности командующего 20-й армии

Командующего 20-й армии генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова сняли с поста. Его только вывели в распоряжение, но, по информации некоторых источников, ситуация на данный момент развивается. URA.RU приводит биографию Ахмедова.
Юные годы Ахмедова
Сухраб Ахмедов родился 23 декабря 1974 года в городе Грозный, Чечено-Ингушская АССР. Его отец, Султан Исмаилович, служил полковником и ушел в отставку, а мать, Анисат Гасан-Гусейновна, была учителем английского языка.
После окончания Новосибирского высшего командного общевойскового училища в 1996 году, Ахмедов начал службу в Новосибирске. Его военная карьера продолжилась в различных городах, включая Буйнакск, Батуми и Олейск. В 2005 году он завершил обучение в Военную академию имени М. В. Фрунзе в Москве.
Командные должности
Ахмедов занимал пост командира полка 36 гвардейской отдельной мотострелковой бригады в городе Борзя Забайкальского края. С 2009 года он стал командиром 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты и занимал руководящие должности, включая заместителя начальника береговых войск Тихоокеанского флота.
В течение 2023 года Сухраб Ахмедов получил повышение в воинском звании дважды. В феврале он был повышен до звания генерал-майора, а к декабрю достиг звания генерал-лейтенанта. Соответствующий
Также с 2022 года Сухраб Ахмедов активно участвует в СВО. В декабре того же года он был назначен командующим 20-й армией Западного военного округа. Однако 23 мая 2024 года Ахмедова сняли с этой должности. На данный момент его вывели в распоряжение, но источники утверждают, что дело развивается.
Воинская карьера отца Сухраба Ахмедова
Султан Исмаилович Ахмедов, отец Сухраба Ахмедова, родился в 1952 году в селе Палисма Лакского района. Он завершил среднее образование в 1969 году в городе Грозный. В 1973 году Султан окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза А.И. Еременко. После учебы Султан Ахмедов служил командиром взвода в 42-й гвардейской мотострелковой дивизии в Грозном, а затем стал командиром роты в 9-й мотострелковой дивизии в Майкопе, где и дослужился до начальника штаба и командира батальона.
С 1983 по 1986 годы Султан Исмаилович обучался в Военной академии имени М.В. Фрунзе в Москве. После академии он занимал различные руководящие должности в Сибирском военном округе, в том числе в Томске и Новосибирске. Однако в 2003 году Султан Ахмедов был уволен в запас с воинским званием полковника.
Личная жизнь
Сухраб Ахмедов женат на Маргарите Владимировне. Они воспитывают двух дочерей и сына.
Награды
Оба поколения семьи Ахмедовых отличились высокими достижениями в службе. Сухраб Ахмедов награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II степени. Также и его отец был удостоен этого ордена и ряда медалей.
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