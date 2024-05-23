В Тюменской области нашли мертвым мужчину, который пропал 10 мая

Мужчину искали на территории Тюменской области
В Тюменской области нашли мертвым 38-летнего Сергея Попцова. Его искали с 10 мая. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт».
«Найден. Погиб», — написали поисковики в группе во «ВКонтакте». О причинах смерти тюменца не сообщается.
Ранее мужчину искали на территории области. С 10 мая о его местонахождение было ничего неизвестно.
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