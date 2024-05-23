В Тюменской области нашли мертвым мужчину, который пропал 10 мая

23 мая 2024 в 22:46 Размер текста - 17 +

Мужчину искали на территории Тюменской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюменской области нашли мертвым 38-летнего Сергея Попцова. Его искали с 10 мая. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт». «Найден. Погиб», — написали поисковики в группе во «ВКонтакте». О причинах смерти тюменца не сообщается. Ранее мужчину искали на территории области. С 10 мая о его местонахождение было ничего неизвестно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области нашли мертвым 38-летнего Сергея Попцова. Его искали с 10 мая. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт». «Найден. Погиб», — написали поисковики в группе во «ВКонтакте». О причинах смерти тюменца не сообщается. Ранее мужчину искали на территории области. С 10 мая о его местонахождение было ничего неизвестно.