В Тюменской области нашли мертвым мужчину, который пропал 10 мая

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Мужчину искали на территории Тюменской области Фото:

В Тюменской области нашли мертвым 38-летнего Сергея Попцова. Его искали с 10 мая. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт».

«Найден. Погиб», — написали поисковики в группе во «ВКонтакте». О причинах смерти тюменца не сообщается.

Ранее мужчину искали на территории области. С 10 мая о его местонахождение было ничего неизвестно.

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В Тюменской области нашли мертвым 38-летнего Сергея Попцова. Его искали с 10 мая. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт». «Найден. Погиб», — написали поисковики в группе во «ВКонтакте». О причинах смерти тюменца не сообщается. Ранее мужчину искали на территории области. С 10 мая о его местонахождение было ничего неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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