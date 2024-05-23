23 мая 2024

Боррель приветствовал воссоединение в Москве детей с Украины с их семьями

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Организованное в Москве при посредничестве Катара воссоединение детей с Украины с их семьями приветствуется в Евросоюзе (ЕС). Об этом рассказал глава дипломатии Жозеп Боррель.

«Я приветствую возвращение из России украинских детей к их семьям и сообществам на Украине в результате продолжающихся посреднических усилий Катара», — написал Боррель в соцсети X.

При этом Боррель добавил, что для ЕС (который никак не участвует в этом процессе) «является абсолютным приоритетом» возвращение всех детей, которых, по его мнению, «нелегально депортировали» из зоны боевых действий.

Ранее Россия передала Украине шестерых детей. Шесть мальчиков в возрасте от шести до 17 лет смогут воссоединиться со своим родственниками, которые проживают на Украине, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она уточнила, что 11 детей, проживающих на Украине — их ждут родственники в России.

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Организованное в Москве при посредничестве Катара воссоединение детей с Украины с их семьями приветствуется в Евросоюзе (ЕС). Об этом рассказал глава дипломатии Жозеп Боррель. «Я приветствую возвращение из России украинских детей к их семьям и сообществам на Украине в результате продолжающихся посреднических усилий Катара», — написал Боррель в соцсети X. При этом Боррель добавил, что для ЕС (который никак не участвует в этом процессе) «является абсолютным приоритетом» возвращение всех детей, которых, по его мнению, «нелегально депортировали» из зоны боевых действий. Ранее Россия передала Украине шестерых детей. Шесть мальчиков в возрасте от шести до 17 лет смогут воссоединиться со своим родственниками, которые проживают на Украине, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она уточнила, что 11 детей, проживающих на Украине — их ждут родственники в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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