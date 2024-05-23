Президент Чехии Павел попал в больницу

Президент Чехии Петр Павел попал в больницу после травмы, полученной во время поездки на мотоцикле. Об этом сообщила администрация главы государства на странице в социальной сети Х.
«Президент республики получил травму при поездке на мотоцикле. Его ранения не являются серьезными, но из-за них требуется краткое наблюдение в Центральном военном госпитале», — уточнила администрация президента. Там отметили, что администрация скоро предоставит дополнительную информацию о состоянии здоровья президента и обстоятельствах происшествия позже.
Известно, что Петр Павел активно занимается мотоспортом. В начале мая президент ездил на мотоцикле в Германию, сообщал новостной портал idnes.cz.
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