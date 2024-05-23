Президент Чехии Павел попал в больницу

24 мая 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

Павел получил травму во время поездки на мотоцикле Фото: Анна Майорова © URA.RU Президент Чехии Петр Павел попал в больницу после травмы, полученной во время поездки на мотоцикле. Об этом сообщила администрация главы государства на странице в социальной сети Х. «Президент республики получил травму при поездке на мотоцикле. Его ранения не являются серьезными, но из-за них требуется краткое наблюдение в Центральном военном госпитале», — уточнила администрация президента. Там отметили, что администрация скоро предоставит дополнительную информацию о состоянии здоровья президента и обстоятельствах происшествия позже. Известно, что Петр Павел активно занимается мотоспортом. В начале мая президент ездил на мотоцикле в Германию, сообщал новостной портал idnes.cz. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Чехии Петр Павел попал в больницу после травмы, полученной во время поездки на мотоцикле. Об этом сообщила администрация главы государства на странице в социальной сети Х. «Президент республики получил травму при поездке на мотоцикле. Его ранения не являются серьезными, но из-за них требуется краткое наблюдение в Центральном военном госпитале», — уточнила администрация президента. Там отметили, что администрация скоро предоставит дополнительную информацию о состоянии здоровья президента и обстоятельствах происшествия позже. Известно, что Петр Павел активно занимается мотоспортом. В начале мая президент ездил на мотоцикле в Германию, сообщал новостной портал idnes.cz.