23 мая 2024

Президент Чехии Павел попал в больницу

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Павел получил травму во время поездки на мотоцикле Фото:

Президент Чехии Петр Павел попал в больницу после травмы, полученной во время поездки на мотоцикле. Об этом сообщила администрация главы государства на странице в социальной сети Х.

«Президент республики получил травму при поездке на мотоцикле. Его ранения не являются серьезными, но из-за них требуется краткое наблюдение в Центральном военном госпитале», — уточнила администрация президента. Там отметили, что администрация скоро предоставит дополнительную информацию о состоянии здоровья президента и обстоятельствах происшествия позже.

Известно, что Петр Павел активно занимается мотоспортом. В начале мая президент ездил на мотоцикле в Германию, сообщал новостной портал idnes.cz.

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Президент Чехии Петр Павел попал в больницу после травмы, полученной во время поездки на мотоцикле. Об этом сообщила администрация главы государства на странице в социальной сети Х. «Президент республики получил травму при поездке на мотоцикле. Его ранения не являются серьезными, но из-за них требуется краткое наблюдение в Центральном военном госпитале», — уточнила администрация президента. Там отметили, что администрация скоро предоставит дополнительную информацию о состоянии здоровья президента и обстоятельствах происшествия позже. Известно, что Петр Павел активно занимается мотоспортом. В начале мая президент ездил на мотоцикле в Германию, сообщал новостной портал idnes.cz.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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