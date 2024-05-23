23 мая 2024

Путин и Лукашенко в Минске обсудят конфликт на Украине

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Визит Владимира Путина на ГК КОНАР. Челябинск, путин владимир
Путин на два дня приедет в Белоруссию с рабочим визитом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко планируют в Минске обсудить вопросы, которые касаются спецоперации на Украине. Об этом сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

«Владимир Путин собирался проинформировать о текущей ситуации в украинском конфликте — это, естественно, главный вопрос. Наш президент проинформирует о тех тенденциях, которые происходят сегодня у нас в стране с точки зрения укрепления безопасности, нашей южной границы», — слова Крутого передают РИА Новости.

Лидеры стран будут разговаривать о последних событиях, связанных с поведением стран Прибалтики и Польши на западной границе РФ. Они обсудят актуальные вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Кроме того, будут рассмотрены перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня, сообщили на официальном сайте представительства президента России.

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Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко планируют в Минске обсудить вопросы, которые касаются спецоперации на Украине. Об этом сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. «Владимир Путин собирался проинформировать о текущей ситуации в украинском конфликте — это, естественно, главный вопрос. Наш президент проинформирует о тех тенденциях, которые происходят сегодня у нас в стране с точки зрения укрепления безопасности, нашей южной границы», — слова Крутого передают РИА Новости. Лидеры стран будут разговаривать о последних событиях, связанных с поведением стран Прибалтики и Польши на западной границе РФ. Они обсудят актуальные вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Кроме того, будут рассмотрены перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня, сообщили на официальном сайте представительства президента России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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