США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов

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Флот США. Авианосец. Самолеты. stock , нато, сша, корабль, эсминец, ВМФ,  stock
Строительство фрегатов планируется завершить к 2030 году (архивное фото) Фото:

США заключили контракт с компанией Marinette Marine на разработку и создание двух ракетных фрегатов к 2030 году. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

«Корпорация Marinette Marine заключила контракт объемом 1,044 миллиарда долларов на изучение вариантов детального проектирования и строительство двух ракетных фрегатов — FFG 66 и FFG 67», — пишут РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона. Уточняется, что речь идет о кораблях, которые представляют собой многоцелевые фрегаты с управляемым ракетным оружием.

Работы должны быть завершены к апрелю 2030 года. Они будут выполняться в нескольких штатах, включая Джорджию, Нью-Йорк, Висконсин, Пенсильванию и другие.

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США заключили контракт с компанией Marinette Marine на разработку и создание двух ракетных фрегатов к 2030 году. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона. «Корпорация Marinette Marine заключила контракт объемом 1,044 миллиарда долларов на изучение вариантов детального проектирования и строительство двух ракетных фрегатов — FFG 66 и FFG 67», — пишут РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона. Уточняется, что речь идет о кораблях, которые представляют собой многоцелевые фрегаты с управляемым ракетным оружием. Работы должны быть завершены к апрелю 2030 года. Они будут выполняться в нескольких штатах, включая Джорджию, Нью-Йорк, Висконсин, Пенсильванию и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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