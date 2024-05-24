США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов

Строительство фрегатов планируется завершить к 2030 году (архивное фото) Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist Seaman Jarrod A. Schad

США заключили контракт с компанией Marinette Marine на разработку и создание двух ракетных фрегатов к 2030 году. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

«Корпорация Marinette Marine заключила контракт объемом 1,044 миллиарда долларов на изучение вариантов детального проектирования и строительство двух ракетных фрегатов — FFG 66 и FFG 67», — пишут РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона. Уточняется, что речь идет о кораблях, которые представляют собой многоцелевые фрегаты с управляемым ракетным оружием.

Работы должны быть завершены к апрелю 2030 года. Они будут выполняться в нескольких штатах, включая Джорджию, Нью-Йорк, Висконсин, Пенсильванию и другие.