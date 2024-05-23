Беларусь направит помощь в пострадавшую от наводнения Курганскую область

24 мая 2024 в 05:57 Размер текста - 17 +

Уровень воды в районе Кургана составлял 1015 сантиметров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Беларусь направит гуманитарную помощь в пострадавшую от наводнения Курганскую область. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале. «Обеспечить организацию доставки гуманитарной помощи, в состав которого войдут медикаменты, одежда и обувь, консервы, постельные принадлежности, уборочный инвентарь. МЧС должно отправить в пострадавший регион своих сотрудников для ее сопровождения и передачи», — пишет ТАСС со ссылкой на постановление. В Курганской области произошло рекордное наводнение. Уровень воды в районе Кургана составлял 1015 сантиметров. Паводок разрушил мосты, дороги и дома, а курганцы получают единовременные выплаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беларусь направит гуманитарную помощь в пострадавшую от наводнения Курганскую область. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале. «Обеспечить организацию доставки гуманитарной помощи, в состав которого войдут медикаменты, одежда и обувь, консервы, постельные принадлежности, уборочный инвентарь. МЧС должно отправить в пострадавший регион своих сотрудников для ее сопровождения и передачи», — пишет ТАСС со ссылкой на постановление. В Курганской области произошло рекордное наводнение. Уровень воды в районе Кургана составлял 1015 сантиметров. Паводок разрушил мосты, дороги и дома, а курганцы получают единовременные выплаты.