23 мая 2024

Беларусь направит помощь в пострадавшую от наводнения Курганскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шоссе Тюнина, СНТ КМЗ. Последствия паводка. Курган , шоссе тюнина, последствия паводка, снт, снт кмз
Уровень воды в районе Кургана составлял 1015 сантиметров Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Беларусь направит гуманитарную помощь в пострадавшую от наводнения Курганскую область. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

«Обеспечить организацию доставки гуманитарной помощи, в состав которого войдут медикаменты, одежда и обувь, консервы, постельные принадлежности, уборочный инвентарь. МЧС должно отправить в пострадавший регион своих сотрудников для ее сопровождения и передачи», — пишет ТАСС со ссылкой на постановление.

В Курганской области произошло рекордное наводнение. Уровень воды в районе Кургана составлял 1015 сантиметров. Паводок разрушил мосты, дороги и дома, а курганцы получают единовременные выплаты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Беларусь направит гуманитарную помощь в пострадавшую от наводнения Курганскую область. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале. «Обеспечить организацию доставки гуманитарной помощи, в состав которого войдут медикаменты, одежда и обувь, консервы, постельные принадлежности, уборочный инвентарь. МЧС должно отправить в пострадавший регион своих сотрудников для ее сопровождения и передачи», — пишет ТАСС со ссылкой на постановление. В Курганской области произошло рекордное наводнение. Уровень воды в районе Кургана составлял 1015 сантиметров. Паводок разрушил мосты, дороги и дома, а курганцы получают единовременные выплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...