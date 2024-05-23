В курганских селах установят модульные ФАПы

В селах Сухринское и Сосновское Шадринского округа (Курганская область) установят модульные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Об этом сообщается на портале госзакупок.
«Объект закупки: поставка, установка и монтаж ФАПов в селе Сухринское и селе Сосновское. Начальная цена: 11 миллионов рублей», — сообщается на портале.
Сообщалось, что в Курганской области стартовал масштабный ремонт больниц. Ежегодно на эти цели правительство региона выделяет от 160 до 200 миллионов рублей. В ближайшие годы планируется строительство новой поликлиники в Кургане, амбулатории и МРТ в Шадринске и установка более 30 модульных ФАПов и амбулаторий.
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В селах Сухринское и Сосновское Шадринского округа (Курганская область) установят модульные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Об этом сообщается на портале госзакупок. «Объект закупки: поставка, установка и монтаж ФАПов в селе Сухринское и селе Сосновское. Начальная цена: 11 миллионов рублей», — сообщается на портале. Сообщалось, что в Курганской области стартовал масштабный ремонт больниц. Ежегодно на эти цели правительство региона выделяет от 160 до 200 миллионов рублей. В ближайшие годы планируется строительство новой поликлиники в Кургане, амбулатории и МРТ в Шадринске и установка более 30 модульных ФАПов и амбулаторий.