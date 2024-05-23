23 мая 2024

В курганских селах установят модульные ФАПы

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Визит губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Петуховский район. Курган, фельдшерско акушерский пункт, фап, медецинская служба
Модульные ФАПы будут установлены в двух селах (архивное фото) Фото:

В селах Сухринское и Сосновское Шадринского округа (Курганская область) установят модульные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Об этом сообщается на портале госзакупок.

«Объект закупки: поставка, установка и монтаж ФАПов в селе Сухринское и селе Сосновское. Начальная цена: 11 миллионов рублей», — сообщается на портале.

Сообщалось, что в Курганской области стартовал масштабный ремонт больниц. Ежегодно на эти цели правительство региона выделяет от 160 до 200 миллионов рублей. В ближайшие годы планируется строительство новой поликлиники в Кургане, амбулатории и МРТ в Шадринске и установка более 30 модульных ФАПов и амбулаторий.

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В селах Сухринское и Сосновское Шадринского округа (Курганская область) установят модульные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Об этом сообщается на портале госзакупок. «Объект закупки: поставка, установка и монтаж ФАПов в селе Сухринское и селе Сосновское. Начальная цена: 11 миллионов рублей», — сообщается на портале. Сообщалось, что в Курганской области стартовал масштабный ремонт больниц. Ежегодно на эти цели правительство региона выделяет от 160 до 200 миллионов рублей. В ближайшие годы планируется строительство новой поликлиники в Кургане, амбулатории и МРТ в Шадринске и установка более 30 модульных ФАПов и амбулаторий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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