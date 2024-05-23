В курганских селах установят модульные ФАПы

24 мая 2024 в 07:23 Размер текста - 17 +

Модульные ФАПы будут установлены в двух селах (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селах Сухринское и Сосновское Шадринского округа (Курганская область) установят модульные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Об этом сообщается на портале госзакупок. «Объект закупки: поставка, установка и монтаж ФАПов в селе Сухринское и селе Сосновское. Начальная цена: 11 миллионов рублей», — сообщается на портале. Сообщалось, что в Курганской области стартовал масштабный ремонт больниц. Ежегодно на эти цели правительство региона выделяет от 160 до 200 миллионов рублей. В ближайшие годы планируется строительство новой поликлиники в Кургане, амбулатории и МРТ в Шадринске и установка более 30 модульных ФАПов и амбулаторий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селах Сухринское и Сосновское Шадринского округа (Курганская область) установят модульные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Об этом сообщается на портале госзакупок. «Объект закупки: поставка, установка и монтаж ФАПов в селе Сухринское и селе Сосновское. Начальная цена: 11 миллионов рублей», — сообщается на портале. Сообщалось, что в Курганской области стартовал масштабный ремонт больниц. Ежегодно на эти цели правительство региона выделяет от 160 до 200 миллионов рублей. В ближайшие годы планируется строительство новой поликлиники в Кургане, амбулатории и МРТ в Шадринске и установка более 30 модульных ФАПов и амбулаторий.