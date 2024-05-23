Глава Советского района ХМАО Евгений Буренков решил пройти все инстанции в судебном споре с журналистами. Отказавшись давать интервью местному порталу «2города», он попал в бесконечные тяжбы, пытаясь оспорить решение мирового судьи о штрафе за формальный ответ. Проиграв кассацию в Челябинске, глава района сообщил URA.RU, что намерен обратиться в Верховный суд РФ.
«Я считаю, что необходимо пройти весь путь, если уже мы на него ступили. Поэтому намерен обратиться в Верховный суд», — пояснил Буренков. Он отметил, что если бы не направлял ссылки на соцсети, а приложил к ответу видеофайлы, вероятно, исход процесса был бы другим.
Редакция портала «2города» собрала несколько десятков вопросов, среди них были и провокационные (»есть ли у Буренкова совесть» и «почему он живет в соседнем Югорске, хотя руководит Советским районом»), но глава вместо интервью направил журналистам ссылки на видео с его страницы «Вконтакте». Ответ не устроил главного редактора Вячеслава Ульянова. Мировой суд встал на сторону редакции, посчитал ответ мэра ненадлежащим и оштрафовал его на пять тысяч рублей.
Буренков уже дошел до кассационного суда в Челябинске, но и там потерпел поражение. Судья поддержал позицию СМИ и оставил решение первой инстанции. Ульянов в беседе с URA.RU уточнил, что, на его взгляд, бессмысленно тратить ресурсы госорганов на хождение по инстанциям. «Честно говоря, мы уже абсолютно равнодушны к процессу и его итогам. Но, на мой взгляд, это несоразмерные траты бюджетных средств», — отметил редактор.
Ранее URA.RU писало о решении мирового суда по делу о споре Буренкова и редакции «2 города». Журналисты направили ему более 80 вопросов жителей, ответы на которые мэр записал на видео и отправил ссылками.
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