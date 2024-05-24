Глава ФСБ однозначно высказался о причастности ГУР к теракту в «Крокусе»

Следствие по делу о теракте в «Крокус сити холле» продолжается
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
На данном этапе следствия очевидно, что главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины имеет непосредственное отношение к теракту в подмосковном «Крокус сити холле», в котором погибли около 150 людей. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Бишкеке заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
«Следствие продолжается. Но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины», — приводит заявление Бортникова ТАСС.
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