Глава ФСБ однозначно высказался о причастности ГУР к теракту в «Крокусе»

Глава ФСБ Бортников: ГУР имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокусе»

24 мая 2024 в 10:11 Размер текста - 17 +

Следствие по делу о теракте в «Крокус сити холле» продолжается Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» На данном этапе следствия очевидно, что главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины имеет непосредственное отношение к теракту в подмосковном «Крокус сити холле», в котором погибли около 150 людей. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Бишкеке заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. «Следствие продолжается. Но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины», — приводит заявление Бортникова ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На данном этапе следствия очевидно, что главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины имеет непосредственное отношение к теракту в подмосковном «Крокус сити холле», в котором погибли около 150 людей. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Бишкеке заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. «Следствие продолжается. Но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины», — приводит заявление Бортникова ТАСС.