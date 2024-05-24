Глава ФСБ однозначно высказался о причастности ГУР к теракту в «Крокусе»

Глава ФСБ Бортников: ГУР имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокусе»
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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
Следствие по делу о теракте в «Крокус сити холле» продолжается Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

На данном этапе следствия очевидно, что главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины имеет непосредственное отношение к теракту в подмосковном «Крокус сити холле», в котором погибли около 150 людей. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Бишкеке заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

«Следствие продолжается. Но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины», — приводит заявление Бортникова ТАСС.

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На данном этапе следствия очевидно, что главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины имеет непосредственное отношение к теракту в подмосковном «Крокус сити холле», в котором погибли около 150 людей. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Бишкеке заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. «Следствие продолжается. Но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины», — приводит заявление Бортникова ТАСС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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