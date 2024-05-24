Глава ФСБ назвал число задержанных после теракта в «Крокусе»

Глава ФСБ Бортников: более 20 человек задержаны по делу «Крокуса»
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Более 20 человек задержаны по делу теракта в "Крокус Сити Холле"
Более 20 человек задержаны по делу теракта в "Крокус Сити Холле" Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Задержано уже более 20 человек по делу теракта в "Крокус Сити Холле". В их число входят как непосредственно исполнители, так и пособники террористов. Об этом рассказал директор ФСБ России Александр Бортников.

"В настоящее время мы устанавливаем весь круг причастных [к теракту в "Крокусе"]. Уже задержаны более 20 лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников", - сказал Александр Бортников во время заседания в Бишкеке. Его сообщение передает РИА Новости.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Четверо террористов ворвались в помещение концертного зала и начали массовый расстрел людей. Сообщается о более сотни погибших.

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Задержано уже более 20 человек по делу теракта в "Крокус Сити Холле". В их число входят как непосредственно исполнители, так и пособники террористов. Об этом рассказал директор ФСБ России Александр Бортников. "В настоящее время мы устанавливаем весь круг причастных [к теракту в "Крокусе"]. Уже задержаны более 20 лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников", - сказал Александр Бортников во время заседания в Бишкеке. Его сообщение передает РИА Новости. Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Четверо террористов ворвались в помещение концертного зала и начали массовый расстрел людей. Сообщается о более сотни погибших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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