Глава ФСБ назвал число задержанных после теракта в «Крокусе»

Задержано уже более 20 человек по делу теракта в "Крокус Сити Холле". В их число входят как непосредственно исполнители, так и пособники террористов. Об этом рассказал директор ФСБ России Александр Бортников.
"В настоящее время мы устанавливаем весь круг причастных [к теракту в "Крокусе"]. Уже задержаны более 20 лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников", - сказал Александр Бортников во время заседания в Бишкеке. Его сообщение передает РИА Новости.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Четверо террористов ворвались в помещение концертного зала и начали массовый расстрел людей. Сообщается о более сотни погибших.
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