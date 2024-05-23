23 мая 2024

Суд отказался смягчить наказание для лидера опасной свердловской банды

© Служба новостей «URA.RU»
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Банда Дмитрия Кайля нападала на водителей фур Фото:

Суд отказал смягчать наказание Дмитрию Кайлю, организатору банды, которая в 2000-х совершала разбойные нападения на водителей фур. Осужденный продолжит отбывать наказание в колонии. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.

«Кайль подал ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Суд, согласившись с мнением прокуратуры, отказал в удовлетворении», — пояснили в ведомстве.

Группировка Кайля действовала в 2001—2002 годах. Ее члены совершили убийство предпринимателя в Артемовском и нападали на водителей большегрузного транспорта в Красноуфимском районе и Верхней Пышме.

В 2010 году Свердловский областной суд признал Кайля виновным в организации банды, убийстве, разбойных нападениях и незаконном хранении и ношении оружия. Его приговорили к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Через два года Курганский областной суд увеличил наказание до 22 лет. Кайлю осталось провести под стражей более 6,5 лет.

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Суд отказал смягчать наказание Дмитрию Кайлю, организатору банды, которая в 2000-х совершала разбойные нападения на водителей фур. Осужденный продолжит отбывать наказание в колонии. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Кайль подал ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Суд, согласившись с мнением прокуратуры, отказал в удовлетворении», — пояснили в ведомстве. Группировка Кайля действовала в 2001—2002 годах. Ее члены совершили убийство предпринимателя в Артемовском и нападали на водителей большегрузного транспорта в Красноуфимском районе и Верхней Пышме. В 2010 году Свердловский областной суд признал Кайля виновным в организации банды, убийстве, разбойных нападениях и незаконном хранении и ношении оружия. Его приговорили к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Через два года Курганский областной суд увеличил наказание до 22 лет. Кайлю осталось провести под стражей более 6,5 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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