Суд отказался смягчить наказание для лидера опасной свердловской банды

24 мая 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Банда Дмитрия Кайля нападала на водителей фур Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд отказал смягчать наказание Дмитрию Кайлю, организатору банды, которая в 2000-х совершала разбойные нападения на водителей фур. Осужденный продолжит отбывать наказание в колонии. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Кайль подал ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Суд, согласившись с мнением прокуратуры, отказал в удовлетворении», — пояснили в ведомстве. Группировка Кайля действовала в 2001—2002 годах. Ее члены совершили убийство предпринимателя в Артемовском и нападали на водителей большегрузного транспорта в Красноуфимском районе и Верхней Пышме. В 2010 году Свердловский областной суд признал Кайля виновным в организации банды, убийстве, разбойных нападениях и незаконном хранении и ношении оружия. Его приговорили к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Через два года Курганский областной суд увеличил наказание до 22 лет. Кайлю осталось провести под стражей более 6,5 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд отказал смягчать наказание Дмитрию Кайлю, организатору банды, которая в 2000-х совершала разбойные нападения на водителей фур. Осужденный продолжит отбывать наказание в колонии. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Кайль подал ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Суд, согласившись с мнением прокуратуры, отказал в удовлетворении», — пояснили в ведомстве. Группировка Кайля действовала в 2001—2002 годах. Ее члены совершили убийство предпринимателя в Артемовском и нападали на водителей большегрузного транспорта в Красноуфимском районе и Верхней Пышме. В 2010 году Свердловский областной суд признал Кайля виновным в организации банды, убийстве, разбойных нападениях и незаконном хранении и ношении оружия. Его приговорили к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Через два года Курганский областной суд увеличил наказание до 22 лет. Кайлю осталось провести под стражей более 6,5 лет.