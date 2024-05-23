Суд отказался смягчить наказание для лидера опасной свердловской банды

Суд отказал смягчать наказание Дмитрию Кайлю, организатору банды, которая в 2000-х совершала разбойные нападения на водителей фур. Осужденный продолжит отбывать наказание в колонии. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.
«Кайль подал ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Суд, согласившись с мнением прокуратуры, отказал в удовлетворении», — пояснили в ведомстве.
Группировка Кайля действовала в 2001—2002 годах. Ее члены совершили убийство предпринимателя в Артемовском и нападали на водителей большегрузного транспорта в Красноуфимском районе и Верхней Пышме.
В 2010 году Свердловский областной суд признал Кайля виновным в организации банды, убийстве, разбойных нападениях и незаконном хранении и ношении оружия. Его приговорили к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Через два года Курганский областной суд увеличил наказание до 22 лет. Кайлю осталось провести под стражей более 6,5 лет.
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