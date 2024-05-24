Бортников раскрыл цель заказчиков теракта в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теракт в «Крокус Сити Холле» унес жизни 145 человек
Теракт в «Крокус Сити Холле» унес жизни 145 человек Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Целью теракта в «Крокус Сити Холле» было подорвать отношения стран СНГ с помощью религиозного и национального факторов. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

«Уверены, что одной из целей заказчиков данного теракта является нанесение ущерба отношениям стран Содружества с использованием религиозного и национального факторов», — заявил Бортников. Об этом он сообщил на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.

По словам Бортникова, геополитические оппоненты России рассчитывали разрушить уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс, который сложился за длительный период сосуществования народов. Он выразил благодарность коллегам из спецслужб стран СНГ за помощь в расследовании теракта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в марте 2024 года. Напавшие открыли огонь по посетителям здания и подожгли концертный зал. В результате инцидента погибло 145 человек.

По делу теракта в «Крокусе» задержано уже более 20 человек. По словам Бортникова, в число задержанных входят как исполнители, так и пособники террористов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Целью теракта в «Крокус Сити Холле» было подорвать отношения стран СНГ с помощью религиозного и национального факторов. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников. «Уверены, что одной из целей заказчиков данного теракта является нанесение ущерба отношениям стран Содружества с использованием религиозного и национального факторов», — заявил Бортников. Об этом он сообщил на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. По словам Бортникова, геополитические оппоненты России рассчитывали разрушить уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс, который сложился за длительный период сосуществования народов. Он выразил благодарность коллегам из спецслужб стран СНГ за помощь в расследовании теракта. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в марте 2024 года. Напавшие открыли огонь по посетителям здания и подожгли концертный зал. В результате инцидента погибло 145 человек. По делу теракта в «Крокусе» задержано уже более 20 человек. По словам Бортникова, в число задержанных входят как исполнители, так и пособники террористов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...