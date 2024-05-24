Бортников раскрыл цель заказчиков теракта в «Крокусе»

Целью теракта в «Крокус Сити Холле» было подорвать отношения стран СНГ с помощью религиозного и национального факторов. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.
«Уверены, что одной из целей заказчиков данного теракта является нанесение ущерба отношениям стран Содружества с использованием религиозного и национального факторов», — заявил Бортников. Об этом он сообщил на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
По словам Бортникова, геополитические оппоненты России рассчитывали разрушить уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс, который сложился за длительный период сосуществования народов. Он выразил благодарность коллегам из спецслужб стран СНГ за помощь в расследовании теракта.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в марте 2024 года. Напавшие открыли огонь по посетителям здания и подожгли концертный зал. В результате инцидента погибло 145 человек.
По делу теракта в «Крокусе» задержано уже более 20 человек. По словам Бортникова, в число задержанных входят как исполнители, так и пособники террористов.
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