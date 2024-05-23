Куйвашев увеличил выплаты свердловским медикам до 50 тысяч рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал увеличение максимального размера областных социальных выплат для медицинских работников с 18,5 тысячи до 50 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Мы приняли решение о значительном увеличении социальных выплат медицинским работникам. Это важный шаг в поддержке наших медиков, которые ежедневно заботятся о здоровье жителей нашего региона», — заявил Куйвашев.
Увеличение выплат станет стимулом для медработников, оказывающих помощь в условиях обязательного медицинского страхования и в других направлениях, не покрытых базовой программой ОМС. Общая сумма дополнительных средств, выделенных из регионального бюджета на эти цели, составит 157 миллионов рублей. Перечень организаций, сотрудники которых получат повышенные выплаты, включает 121 медучреждение. Новые меры поддержки действуют с 1 марта 2024 года, при этом будет произведен перерасчёт за уже отработанное время для тех, кто подпадает под условия увеличения выплат.
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