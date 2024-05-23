Челябинка заплатила за телефон 580 тысяч рублей, но осталась без гаджета

Жительница Златоуста (Челябинская область) заплатила за телефон 580 тысяч рублей, но не получила товар. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону, мошенники обещали отправить товар женщине бесплатно.
«Злоумышленники похитили 580 тысяч рублей у жительницы Златоуста под видом розыгрыша телефона. Объявление о выигрыше поступило через мессенджер», — пояснили в полиции.
Потерпевшая перевела денежные средства за доставку приза, но посылку так и не получила. После этого мошенники убедили ее сделать еще 11 переводов с кредитной карты.
Началось с того, что жительница увидела в мессенджере объявление о розыгрыше телефона и, следуя инструкциям, перешла по ссылке для участия. После заполнения анкеты и оплаты доставки выигрыша в сумме 5,5 тысячи рублей, злоумышленники продолжили требовать переводы денег: для страховки посылки и других целей. Женщина обратилась в банк только после блокировки своей карты и осознания, что стала жертвой обмана.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские призвали граждан быть бдительными при общении с неизвестными лицами в интернете.
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