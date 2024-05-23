В Тюмени начался снегопад

Днем 24 мая в заречной части Тюмени начался снегопад
Днем 24 мая в заречных микрорайонах Тюмени начался снегопад. Об этом URA.RU сообщили местные жители.
«Погода резко ухудшилась. Начался сильный снегопад, а затем поднялся ветер. Многие люди очень легко одеты, поэтому стараются спрятаться от непогоды в магазинах», — сообщила агентству одна из жительниц Тюмени.
Ранее агентство писало о том, что синоптики предупредили жителей Тюменской области о непогоде. По прогнозам специалистов, в ночь с 24 на 25 мая температура воздуха в большинстве районов региона опустится до -5 градусов. А порывы ветра местами будут достигать 17 метров в секунду.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!