23 мая 2024

В Тюмени начался снегопад

© Служба новостей «URA.RU»
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Днем 24 мая в заречной части Тюмени начался снегопад
Днем 24 мая в заречной части Тюмени начался снегопад Фото:

Днем 24 мая в заречных микрорайонах Тюмени начался снегопад. Об этом URA.RU сообщили местные жители.

«Погода резко ухудшилась. Начался сильный снегопад, а затем поднялся ветер. Многие люди очень легко одеты, поэтому стараются спрятаться от непогоды в магазинах», — сообщила агентству одна из жительниц Тюмени.

Ранее агентство писало о том, что синоптики предупредили жителей Тюменской области о непогоде. По прогнозам специалистов, в ночь с 24 на 25 мая температура воздуха в большинстве районов региона опустится до -5 градусов. А порывы ветра местами будут достигать 17 метров в секунду.

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Днем 24 мая в заречных микрорайонах Тюмени начался снегопад. Об этом URA.RU сообщили местные жители. «Погода резко ухудшилась. Начался сильный снегопад, а затем поднялся ветер. Многие люди очень легко одеты, поэтому стараются спрятаться от непогоды в магазинах», — сообщила агентству одна из жительниц Тюмени. Ранее агентство писало о том, что синоптики предупредили жителей Тюменской области о непогоде. По прогнозам специалистов, в ночь с 24 на 25 мая температура воздуха в большинстве районов региона опустится до -5 градусов. А порывы ветра местами будут достигать 17 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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