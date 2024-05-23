Челябинского контрактника отправили в колонию за самоволку с СВО

Военнослужащего с истекшим контрактом в Челябинской области осудили за самовольное оставление части на два года. Как 24 мая сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, в период мобилизации вышедший срок контракта не является основанием для увольнения из армии.
«Два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима получил рядовой за самовольное оставление части или места службы. Приговор не вступил в законную силу», — отмечено на сайте суда.
Несмотря на наличие отсрочки мужчина в ноябре 2022 года заключил контракт. В июле 2023 года получил отпуск, из которого не вернулся. Он полагал, что четырехмесячный контракт закончился, решив трудоустроиться по прежнему месту работы. В адрес командования воинской части ушел рапорт с ходатайством директора предприятия об увольнении.
В суде сообщили, что боец неоднократно предупреждался о том, что в период мобилизации основания для увольнения военнослужащих со службы ограничены. Среди них нет такой причины, как окончание контракта.
Мать военнослужащего выслушала приговор со слезами на глазах. Вердикт может быть обжалован.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!