Окружение Куйвашева отреагировало на бунт в элитном лицее Екатеринбурга

В лицее №110 Екатеринбурге готовятся представить нового директора

24 мая 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Отставка директора лицея №110 Ирины Виноградовой проходит со скандалом Фото: Размик Закарян © URA.RU Областные власти поддержали отставку директора элитного екатеринбургского лицея №110 (один из ресурсных центров для одаренных детей) Ирины Виноградовой, в защиту которой выступила часть учеников и их родители. Об этом URA.RU рассказал близкий к администрации лицея источник, ссылаясь на окружение губернатора Евгения Куйвашева. «Прозвучала установка побыстрее назначить и представить нового директора (им будет Игорь Сметанин из 59-й школы — прим. ред.). Чтобы уже погасить протест и закрыть историю», — поделился осведомленный собеседник. Бунт в защиту Виноградовой, которая возглавляет лицей с конца 1990-х, произошел в начале недели. Адресатами обращений сторонников Виноградовой стали глава региона Евгений Куйвашев и президент РФ Владимир Путин. По данным URA.RU, отставка Виноградовой — часть инициированной городскими властями кампании по омоложению корпуса директоров школ, направленной на модернизацию учебных процессов. Договоренность о том, что Виноградова покинет лицей в 2024 году, была достигнута с ней еще в 2021-м — когда с ней перезаключали контракт. И тогда, знает источник агентства в лицее, она обещала подготовить за три года преемника. Не выполнив это обязательство, менеджер якобы попросила дополнительное время — и получила отказ. Больше новостей по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Областные власти поддержали отставку директора элитного екатеринбургского лицея №110 (один из ресурсных центров для одаренных детей) Ирины Виноградовой, в защиту которой выступила часть учеников и их родители. Об этом URA.RU рассказал близкий к администрации лицея источник, ссылаясь на окружение губернатора Евгения Куйвашева. «Прозвучала установка побыстрее назначить и представить нового директора (им будет Игорь Сметанин из 59-й школы — прим. ред.). Чтобы уже погасить протест и закрыть историю», — поделился осведомленный собеседник. Бунт в защиту Виноградовой, которая возглавляет лицей с конца 1990-х, произошел в начале недели. Адресатами обращений сторонников Виноградовой стали глава региона Евгений Куйвашев и президент РФ Владимир Путин. По данным URA.RU, отставка Виноградовой — часть инициированной городскими властями кампании по омоложению корпуса директоров школ, направленной на модернизацию учебных процессов. Договоренность о том, что Виноградова покинет лицей в 2024 году, была достигнута с ней еще в 2021-м — когда с ней перезаключали контракт. И тогда, знает источник агентства в лицее, она обещала подготовить за три года преемника. Не выполнив это обязательство, менеджер якобы попросила дополнительное время — и получила отказ. Больше новостей по теме — в сюжете URA.RU.