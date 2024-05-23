Окружение Куйвашева отреагировало на бунт в элитном лицее Екатеринбурга

Областные власти поддержали отставку директора элитного екатеринбургского лицея №110 (один из ресурсных центров для одаренных детей) Ирины Виноградовой, в защиту которой выступила часть учеников и их родители. Об этом URA.RU рассказал близкий к администрации лицея источник, ссылаясь на окружение губернатора Евгения Куйвашева.
«Прозвучала установка побыстрее назначить и представить нового директора (им будет Игорь Сметанин из 59-й школы — прим. ред.). Чтобы уже погасить протест и закрыть историю», — поделился осведомленный собеседник.
Бунт в защиту Виноградовой, которая возглавляет лицей с конца 1990-х, произошел в начале недели. Адресатами обращений сторонников Виноградовой стали глава региона Евгений Куйвашев и президент РФ Владимир Путин.
По данным URA.RU, отставка Виноградовой — часть инициированной городскими властями кампании по омоложению корпуса директоров школ, направленной на модернизацию учебных процессов. Договоренность о том, что Виноградова покинет лицей в 2024 году, была достигнута с ней еще в 2021-м — когда с ней перезаключали контракт. И тогда, знает источник агентства в лицее, она обещала подготовить за три года преемника. Не выполнив это обязательство, менеджер якобы попросила дополнительное время — и получила отказ. Больше новостей по теме — в сюжете URA.RU.
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