Власти потратят 5 млрд на восстановление Оренбургской области после паводка

Правительство выделило дополнительную помощь Оренбургской области
новость из сюжетаНаводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы
Правительство России приняло решение выделить дополнительную помощь бюджету Оренбургской области для проведения восстановительных работ после весеннего паводка. Кабмин направил 5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Средства в размере 5 млрд рублей поступят из резервного фонда правительства», — говорится в сообщении,
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