Власти потратят 5 млрд на восстановление Оренбургской области после паводка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, мишустин михаил, топ
Правительство выделило дополнительную помощь Оренбургской области Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

Правительство России приняло решение выделить дополнительную помощь бюджету Оренбургской области для проведения восстановительных работ после весеннего паводка. Кабмин направил 5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Средства в размере 5 млрд рублей поступят из резервного фонда правительства», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Средства пойдут на восстановление объектов ЖКХ, капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство России приняло решение выделить дополнительную помощь бюджету Оренбургской области для проведения восстановительных работ после весеннего паводка. Кабмин направил 5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Средства в размере 5 млрд рублей поступят из резервного фонда правительства», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Средства пойдут на восстановление объектов ЖКХ, капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...