23 мая 2024

Челябинские бойцы СВО сбили дрон НАТО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон помогли сбить коптеры из Челябинска
Дрон помогли сбить коптеры из Челябинска Фото:

Бойцы штурмового полка, которым командует челябинец Юрий Гагарин с позывным «Ангел», уничтожили беспилотный аппарат НАТО в ДНР. Как 24 мая сообщили в пресс-службе челябинского отделения «Народного фронта», беспилотник летал над Волновахой.

«Бойцы под командованием „Ангел“ сбили разведаппарат типа ZALA, поставляемый противнику альянсом НАТО. Долетался: дрон сбит над Волновахой», — отметили в «Народном фронте».

Стрелковый бой вел 430-й разведывательно-штурмовой полк. В «Народном фронте» отметили, что ранее передали отряду коптеры. Теперь видно, что техника помогает обнаруживать опасность.

Сбитый дрон произведен в странах НАТО
Сбитый дрон произведен в странах НАТО
Фото:

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Бойцы штурмового полка, которым командует челябинец Юрий Гагарин с позывным «Ангел», уничтожили беспилотный аппарат НАТО в ДНР. Как 24 мая сообщили в пресс-службе челябинского отделения «Народного фронта», беспилотник летал над Волновахой. «Бойцы под командованием „Ангел“ сбили разведаппарат типа ZALA, поставляемый противнику альянсом НАТО. Долетался: дрон сбит над Волновахой», — отметили в «Народном фронте». Стрелковый бой вел 430-й разведывательно-штурмовой полк. В «Народном фронте» отметили, что ранее передали отряду коптеры. Теперь видно, что техника помогает обнаруживать опасность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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