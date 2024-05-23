Бойцы штурмового полка, которым командует челябинец Юрий Гагарин с позывным «Ангел», уничтожили беспилотный аппарат НАТО в ДНР. Как 24 мая сообщили в пресс-службе челябинского отделения «Народного фронта», беспилотник летал над Волновахой.
«Бойцы под командованием „Ангел“ сбили разведаппарат типа ZALA, поставляемый противнику альянсом НАТО. Долетался: дрон сбит над Волновахой», — отметили в «Народном фронте».
Стрелковый бой вел 430-й разведывательно-штурмовой полк. В «Народном фронте» отметили, что ранее передали отряду коптеры. Теперь видно, что техника помогает обнаруживать опасность.
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