Ученики Петуховского округа Курганской области во время последнего звонка попросили родителей гордиться ими. На мероприятии побывал корреспондент URA.RU.
«Самое наше пламенное желание, — чтобы вы городились нами хотя бы наполовину так же, как мы гордимся вами», — обратились к родителям выпускники. Они отметили, что ради родителей готовы на подвиги успехи и прорывы.
Выпускной прошел в школе №1 города Петухово. В этом году из школы выпускаются четыре девятых класса и один одиннадцатый.
Ранее к выпускникам региона обратился директор департамента образования и молодежной политики Андрей Кочеров. Он пожелал школьникам успешно сдать экзамены и поступить в выбранные вузы и колледжи.
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Ученики Петуховского округа Курганской области во время последнего звонка попросили родителей гордиться ими. На мероприятии побывал корреспондент URA.RU. «Самое наше пламенное желание, — чтобы вы городились нами хотя бы наполовину так же, как мы гордимся вами», — обратились к родителям выпускники. Они отметили, что ради родителей готовы на подвиги успехи и прорывы. Выпускной прошел в школе №1 города Петухово. В этом году из школы выпускаются четыре девятых класса и один одиннадцатый. Ранее к выпускникам региона обратился директор департамента образования и молодежной политики Андрей Кочеров. Он пожелал школьникам успешно сдать экзамены и поступить в выбранные вузы и колледжи.