23 мая 2024

Пронзительные стихи и банты: выпускники обратились к родителям с особой просьбой. Фото, видео

Курганские выпускники на последнем звонке обратились к родителям с просьбой
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Последний звонок у выпускников. Курган
Выпускники Петуховского округа на последнем звонке обратились к родителям с просьбой Фото:

Ученики Петуховского округа Курганской области во время последнего звонка попросили родителей гордиться ими. На мероприятии побывал корреспондент URA.RU.

«Самое наше пламенное желание, — чтобы вы городились нами хотя бы наполовину так же, как мы гордимся вами», — обратились к родителям выпускники. Они отметили, что ради родителей готовы на подвиги успехи и прорывы.

Выпускной прошел в школе №1 города Петухово. В этом году из школы выпускаются четыре девятых класса и один одиннадцатый.

Ранее к выпускникам региона обратился директор департамента образования и молодежной политики Андрей Кочеров. Он пожелал школьникам успешно сдать экзамены и поступить в выбранные вузы и колледжи.

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Ученики Петуховского округа Курганской области во время последнего звонка попросили родителей гордиться ими. На мероприятии побывал корреспондент URA.RU. «Самое наше пламенное желание, — чтобы вы городились нами хотя бы наполовину так же, как мы гордимся вами», — обратились к родителям выпускники. Они отметили, что ради родителей готовы на подвиги успехи и прорывы. Выпускной прошел в школе №1 города Петухово. В этом году из школы выпускаются четыре девятых класса и один одиннадцатый. Ранее к выпускникам региона обратился директор департамента образования и молодежной политики Андрей Кочеров. Он пожелал школьникам успешно сдать экзамены и поступить в выбранные вузы и колледжи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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