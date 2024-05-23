В Екатеринбурге из горящего мебельного центра «Дом» эвакуировались 200 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 11:54 поступило сообщение о задымлении в мебельном центре по ул. Высоцкого. По оперативной информации, в складском помещении горит оборудование. До прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировались 200 человек», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области». По данным спасателей, информации о пострадавших не было.
Пожарные локализуют очаг возгорания. В тушении задействованы 45 человек личного состава и 14 единиц спецтехники.
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