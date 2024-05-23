23 мая 2024

В Екатеринбурге из горящего центра спаслись 200 человек. Видео

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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Пожар вспыхнул в мебельном центре «Дом» (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге из горящего мебельного центра «Дом» эвакуировались 200 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 11:54 поступило сообщение о задымлении в мебельном центре по ул. Высоцкого. По оперативной информации, в складском помещении горит оборудование. До прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировались 200 человек», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области». По данным спасателей, информации о пострадавших не было.

Пожарные локализуют очаг возгорания. В тушении задействованы 45 человек личного состава и 14 единиц спецтехники.

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В Екатеринбурге из горящего мебельного центра «Дом» эвакуировались 200 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «В 11:54 поступило сообщение о задымлении в мебельном центре по ул. Высоцкого. По оперативной информации, в складском помещении горит оборудование. До прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировались 200 человек», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области». По данным спасателей, информации о пострадавших не было. Пожарные локализуют очаг возгорания. В тушении задействованы 45 человек личного состава и 14 единиц спецтехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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