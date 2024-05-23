23 мая 2024

В еще одном городе ХМАО ввели режим повышенной готовности из-за паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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В Мегионе введен специальный режим из-за паводка
В Мегионе введен специальный режим из-за паводка Фото:

В Мегионе (ХМАО) вслед за Нижневартовском, Сургутом и Нефтеюганским районом ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой паводка. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Алексей Петриченко.

«Мониторинг уровня воды в районе улицы Подгорная проводится ежедневно. Несмотря на то, что региональное управление по гидрометеорологии, не прогнозирует угрозы прихода большой воды в Югру, муниципалитет готовится к различным сценариям. В связи с этим на заседании было принято решение о введении в городском округе режима повышенной готовности», — сообщил Петриченко.

На данный момент сформирован перечень мер, направленных на обеспечение безопасности в период возможного подтопления. Власти проведут поквартирный обход граждан, находящихся в зоне риска. Кроме того, в Мегионе подготовят пункты временного размещения людей. Один откроют на базе Дворца искусств, а для другого задействуют маневренный фонд в Высоком. 

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В Мегионе (ХМАО) вслед за Нижневартовском, Сургутом и Нефтеюганским районом ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой паводка. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Алексей Петриченко. «Мониторинг уровня воды в районе улицы Подгорная проводится ежедневно. Несмотря на то, что региональное управление по гидрометеорологии, не прогнозирует угрозы прихода большой воды в Югру, муниципалитет готовится к различным сценариям. В связи с этим на заседании было принято решение о введении в городском округе режима повышенной готовности», — сообщил Петриченко. На данный момент сформирован перечень мер, направленных на обеспечение безопасности в период возможного подтопления. Власти проведут поквартирный обход граждан, находящихся в зоне риска. Кроме того, в Мегионе подготовят пункты временного размещения людей. Один откроют на базе Дворца искусств, а для другого задействуют маневренный фонд в Высоком. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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