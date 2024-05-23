23 мая 2024

Челябинские полицейские разгромили сеть, помогавшую мигрантам с гражданством

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, силовики, полиция, спины полиции
Полицейские совместно с пограничниками задержали организаторов канала незаконной миграции Фото:

Челябинские полицейские при участии коллег из регионального погрануправления ФСБ ликвидировали канал миграции, через который иностранцы незаконно попадали в РФ. Как сообщили URA.RU 24 мая в пресс-службе ГУ МВД по региону, организаторы канала задержаны, их осудили.

«Пресечена незаконная деятельность группы южноуральцев, организовавших канал незаконной миграции иностранных граждан. Они признаны виновными в совершенных преступлениях. Им назначены наказания в виде различных сроков лишения свободы (условно) и выплатой штрафов на общую сумму полмиллиона рублей. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Осужденные работали в компании, оказывающей помощь иностранцам в подготовке документов, дающих право пребывать в РФ. За деньги они оформляли заведомо подложные трудовые договоры и осуществляли фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет, тем самым легализуя их пребывание в стране и давая возможность получить вид на жительство, а в дальнейшем и гражданство. Также они принимали у мигрантов экзамены на знание истории, основ законодательства РФ и владения русским языком без их фактического проведения.

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Челябинские полицейские при участии коллег из регионального погрануправления ФСБ ликвидировали канал миграции, через который иностранцы незаконно попадали в РФ. Как сообщили URA.RU 24 мая в пресс-службе ГУ МВД по региону, организаторы канала задержаны, их осудили. «Пресечена незаконная деятельность группы южноуральцев, организовавших канал незаконной миграции иностранных граждан. Они признаны виновными в совершенных преступлениях. Им назначены наказания в виде различных сроков лишения свободы (условно) и выплатой штрафов на общую сумму полмиллиона рублей. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Осужденные работали в компании, оказывающей помощь иностранцам в подготовке документов, дающих право пребывать в РФ. За деньги они оформляли заведомо подложные трудовые договоры и осуществляли фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет, тем самым легализуя их пребывание в стране и давая возможность получить вид на жительство, а в дальнейшем и гражданство. Также они принимали у мигрантов экзамены на знание истории, основ законодательства РФ и владения русским языком без их фактического проведения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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