Челябинские полицейские разгромили сеть, помогавшую мигрантам с гражданством

24 мая 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

Полицейские совместно с пограничниками задержали организаторов канала незаконной миграции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские полицейские при участии коллег из регионального погрануправления ФСБ ликвидировали канал миграции, через который иностранцы незаконно попадали в РФ. Как сообщили URA.RU 24 мая в пресс-службе ГУ МВД по региону, организаторы канала задержаны, их осудили. «Пресечена незаконная деятельность группы южноуральцев, организовавших канал незаконной миграции иностранных граждан. Они признаны виновными в совершенных преступлениях. Им назначены наказания в виде различных сроков лишения свободы (условно) и выплатой штрафов на общую сумму полмиллиона рублей. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Осужденные работали в компании, оказывающей помощь иностранцам в подготовке документов, дающих право пребывать в РФ. За деньги они оформляли заведомо подложные трудовые договоры и осуществляли фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет, тем самым легализуя их пребывание в стране и давая возможность получить вид на жительство, а в дальнейшем и гражданство. Также они принимали у мигрантов экзамены на знание истории, основ законодательства РФ и владения русским языком без их фактического проведения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские полицейские при участии коллег из регионального погрануправления ФСБ ликвидировали канал миграции, через который иностранцы незаконно попадали в РФ. Как сообщили URA.RU 24 мая в пресс-службе ГУ МВД по региону, организаторы канала задержаны, их осудили. «Пресечена незаконная деятельность группы южноуральцев, организовавших канал незаконной миграции иностранных граждан. Они признаны виновными в совершенных преступлениях. Им назначены наказания в виде различных сроков лишения свободы (условно) и выплатой штрафов на общую сумму полмиллиона рублей. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Осужденные работали в компании, оказывающей помощь иностранцам в подготовке документов, дающих право пребывать в РФ. За деньги они оформляли заведомо подложные трудовые договоры и осуществляли фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет, тем самым легализуя их пребывание в стране и давая возможность получить вид на жительство, а в дальнейшем и гражданство. Также они принимали у мигрантов экзамены на знание истории, основ законодательства РФ и владения русским языком без их фактического проведения.