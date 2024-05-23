Челябинский губернатор Текслер дал старт главному экологическому мероприятию года. Фото

Челябинский губернатор Текслер открыл важный экофорум России

24 мая 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер рассказал о проектах по экологическому обновлению региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 24 мая дал старт Открытому форуму по вопросам экологии и сохранению водных объектов. Как сообщили в пресс-службе главы региона, мероприятие будет проходить в течение двух дней. «Губернатор поприветствовал участников форума, отметив приоритетность темы экологии. В области вопросам экологии всегда уделяли особое внимание. Так, в 2021 году была рекультивирована челябинская городская свалка, функционировавшая 70 лет», — отметили в пресс-службе. Вместо горы отходов, заявил Текслер, на месте свалки теперь зеленый холм. Преображение участка помогло снизить выбросы на 62 тысячи тонн ежегодно. В 2021 году рекультивацию объекта признали лучшим экологическим проектом России. В 2024 году на месте свалки появится теплица с цветами для украшения города. Отапливаться она будет за счет утилизации газа. Также было отмечено, что рекультивация свалки ведется в Магнитогорске. Третий год реализуется проект партии «Единая Россия» по рекультивации малых объектов. В итоге, заявил глава региона, более 68% твердых коммунальных отходов в области направляют на обработку. Еще около 11% утилизируют. По результатам 2023 года Челябинск стал первым городом среди участников федерального проекта «Чистый воздух». Форум проходит в Челябинске с 24 по 25 мая. В нем участвуют представители федеральных и региональных органов власти, предприятий и организаций, академического научного и педагогического сообществ. Также работают экологи Русской медной компании, активисты волонтерского центра РМК «Сила Урала», студенты. Всего из разных регионов РФ на мероприятие собралось более четырех тысяч человек. Открытое Алексеем Текслером мероприятие будет проходить на протяжении двух дней пресс-служба губернатора Челябинской области Фото: На форум собралось более четырех тысяч человек со всей страны пресс-служба губернатора Челябинской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 24 мая дал старт Открытому форуму по вопросам экологии и сохранению водных объектов. Как сообщили в пресс-службе главы региона, мероприятие будет проходить в течение двух дней. «Губернатор поприветствовал участников форума, отметив приоритетность темы экологии. В области вопросам экологии всегда уделяли особое внимание. Так, в 2021 году была рекультивирована челябинская городская свалка, функционировавшая 70 лет», — отметили в пресс-службе. Вместо горы отходов, заявил Текслер, на месте свалки теперь зеленый холм. Преображение участка помогло снизить выбросы на 62 тысячи тонн ежегодно. В 2021 году рекультивацию объекта признали лучшим экологическим проектом России. В 2024 году на месте свалки появится теплица с цветами для украшения города. Отапливаться она будет за счет утилизации газа. Также было отмечено, что рекультивация свалки ведется в Магнитогорске. Третий год реализуется проект партии «Единая Россия» по рекультивации малых объектов. В итоге, заявил глава региона, более 68% твердых коммунальных отходов в области направляют на обработку. Еще около 11% утилизируют. По результатам 2023 года Челябинск стал первым городом среди участников федерального проекта «Чистый воздух». Форум проходит в Челябинске с 24 по 25 мая. В нем участвуют представители федеральных и региональных органов власти, предприятий и организаций, академического научного и педагогического сообществ. Также работают экологи Русской медной компании, активисты волонтерского центра РМК «Сила Урала», студенты. Всего из разных регионов РФ на мероприятие собралось более четырех тысяч человек.