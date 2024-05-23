Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 24 мая дал старт Открытому форуму по вопросам экологии и сохранению водных объектов. Как сообщили в пресс-службе главы региона, мероприятие будет проходить в течение двух дней.
«Губернатор поприветствовал участников форума, отметив приоритетность темы экологии. В области вопросам экологии всегда уделяли особое внимание. Так, в 2021 году была рекультивирована челябинская городская свалка, функционировавшая 70 лет», — отметили в пресс-службе.
Вместо горы отходов, заявил Текслер, на месте свалки теперь зеленый холм. Преображение участка помогло снизить выбросы на 62 тысячи тонн ежегодно. В 2021 году рекультивацию объекта признали лучшим экологическим проектом России. В 2024 году на месте свалки появится теплица с цветами для украшения города. Отапливаться она будет за счет утилизации газа.
Также было отмечено, что рекультивация свалки ведется в Магнитогорске. Третий год реализуется проект партии «Единая Россия» по рекультивации малых объектов. В итоге, заявил глава региона, более 68% твердых коммунальных отходов в области направляют на обработку. Еще около 11% утилизируют. По результатам 2023 года Челябинск стал первым городом среди участников федерального проекта «Чистый воздух».
Форум проходит в Челябинске с 24 по 25 мая. В нем участвуют представители федеральных и региональных органов власти, предприятий и организаций, академического научного и педагогического сообществ. Также работают экологи Русской медной компании, активисты волонтерского центра РМК «Сила Урала», студенты. Всего из разных регионов РФ на мероприятие собралось более четырех тысяч человек.
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