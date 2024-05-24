Генерал Попов не пришел на рассмотрение ходатайства о выходе из СИЗО

Военный суд 27 мая рассмотрит просьбу СК о смягчении меры пресечения Попову
новость из сюжетаУголовные дела в Минобороны России
Арестованный ранее по делу о мошенничестве генерал-майора Иван Попов не пришел в суд на рассмотрение ходатайства о переводе под домашний арест. Об этом сообщил корреспондент с места событий.
«Генерал Попов не пришел на рассмотрение ходатайства о переводе под домашний арест», — передает корреспондент РИА Новости. Заседание отложено на 27 мая.
Попов подозревается в присвоении более 1,7 тысячи тонн металлопроката на сумму свыше 130 млн рублей. Свою вину он отрицает.
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