Генерал Попов не пришел на рассмотрение ходатайства о выходе из СИЗО

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Оглашение приговора Булату Ахметгаянову в суде Центрального района. Челябинск, приговор, решетка, замок, наказание, преступление, суд
Военный суд 27 мая рассмотрит просьбу СК о смягчении меры пресечения Попову Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Арестованный ранее по делу о мошенничестве генерал-майора Иван Попов не пришел в суд на рассмотрение ходатайства о переводе под домашний арест. Об этом сообщил корреспондент с места событий.

«Генерал Попов не пришел на рассмотрение ходатайства о переводе под домашний арест», — передает корреспондент РИА Новости. Заседание отложено на 27 мая.

Попов подозревается в присвоении более 1,7 тысячи тонн металлопроката на сумму свыше 130 млн рублей. Свою вину он отрицает.

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Арестованный ранее по делу о мошенничестве генерал-майора Иван Попов не пришел в суд на рассмотрение ходатайства о переводе под домашний арест. Об этом сообщил корреспондент с места событий. «Генерал Попов не пришел на рассмотрение ходатайства о переводе под домашний арест», — передает корреспондент РИА Новости. Заседание отложено на 27 мая. Попов подозревается в присвоении более 1,7 тысячи тонн металлопроката на сумму свыше 130 млн рублей. Свою вину он отрицает.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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