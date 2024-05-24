Эсеры отправят ветерана МВД из ЯНАО на выборы в Тюменскую облдуму

Региональная ячейка «Справедливой России» в ЯНАО определила кандидата на место в Тюменской областной думе — им станет ветеран МВД из Ноябрьска Виктор Ушаков, сообщили агентству источники в политических структурах Ямала.
«Ушаков обладает репутацией деятельного общественника — он состоит в совете при ОМВД РФ по Ноябрьску в качестве зампредседателя. Основная цель эсеров — обеспечить Ушакову место в гордуме. Он вряд ли сможет конкурировать за мандат в Тюмоблдуме с экс-замом Артюхова Мажаровым», — сообщили агентству источники.
Руководитель регионального отделения «Справедливой России» в ЯНАО Максим Лазарев в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил информацию об участии Ушакова в выборах в Тюмени и Ноябрьске. «Ушаков Виктор Иванович, ветеран МВД, член общественной организации десантников города Ноябрьск, помощник депутата заксобрания ЯНАО. Этот кандидат пойдет и на Тюмень, и на Ноябрьск — есть амбиции, будет сражаться», — ответил Лазарев на вопрос о кандидате партии на довыборах.
Прежде Виктор Ушаков становился участником трех выборных процедур. Он пробовал избираться депутатом шестого и седьмого созывов городской думы Ноябрьска, а также депутатом шестого созыва в законодательном собрании Ямала.
Довыборы в Тюменскую областную думу состоятся в сентябре 2024 года. В это же время Ямальцы будут голосовать за новый состав городских дум Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги. Ранее URA.RU сообщало о том, что за место в Тюменской областной думе будут конкурировать бывший заместитель губернатора Ямала Александр Мажаров и глава ноябрьского отделения ЛДПР Сергей Швидченко.
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